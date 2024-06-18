Samanyolu Haber /Gündem / Others Derneği Avrupa Konseyi’nde: Hizmet Hareketi'ni hedef alan nefret söylemi anlatılıyor /18 Haziran 2024 18:16

Others Derneği Avrupa Konseyi’nde: Hizmet Hareketi'ni hedef alan nefret söylemi anlatılıyor

Brüksel merkezli Solidarity with Others derneği, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği işbirliğiyle organize edilen Nefret Söylemine Hayır haftası kapsamında yetkililerle görüşüyor. Dernek, Hizmet Hareketi'ne yönelik nefret söylemini sona erdirmek için uluslararası kurumlardan harekete geçmesini istiyor.

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Avrupa Konseyi, 17-20 Haziran tarihleri arasında Nefret Suçuna Hayır Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından uzmanlar, yetkililer ve 50’ye yakın seçkin sivil toplum örgütü nefret söylemiyle mücadele etmek için Strazburg’da bir araya geliyor.

Belçika merkezli Solidarity with Others derneği de 18 Haziran Nefret Söylemine Hayır Gününde Avrupa Konseyi’nde bulunuyor. Dernek, Türkiye’de Hizmet Hareketi'ne ve diğer azınlıklara yönelik devlet destekli nefret söylemlerini engellemek ve uluslararası kurumları harekete geçirmek için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nden yetkililerle görüşüyor.

TR724'te yer alan habere göre, 10 yıldır Hizmet Hareketi'ne karşı yürütülen cadı avı kapsamında, harekete gönül verenlere yönelik nefret söylemleri rejimin propaganda aygıtları ve medya tarafından durmaksızın kamuoyuna pompalanıyor.

Bu söylemler, Hizmet Hareketi'ne gönül verenlerin ötekileştirilmesine ve zulme uğramasına yol açıyor. Kullanılan kelimelerle yerleştirilen nefret, yapılan insan hakları ihlallerini meşrulaştırma amacı güdüyor.

Solidarity with Others bu duruma karşı sesini yükseltiyor ve güçlü bir mücadele veriyor.

Dernek, Nefret söylemlerini kayda geçiriyor, raporlar yazıyor ve bunları uluslararası kurumlara ve ilgililere iletiyor.

Belçikalı senatör Fourat Ben Chikha, Hizmet Hareketi'ne yönelik nefret söylemliyle mücadele etmek için raporlar yapılması, suç duyurusunda bulunulması ve faillerin görünür kılınması gerektiğini söyledi.

Others derneği, Cuma gününe kadar Strazburg’daki Avrupa Konseyi’nde yetkililerletemaslarına devam edecek.
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