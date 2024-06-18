Almanya'da 'darbe planı' davası Münih'te başladı

Almanya'da demokratik düzeni şiddet yoluyla devirme planı yaptıkları şüphesiyle Aralık ayında yakalanan grupla ilgili üçüncü dava bugün Münih Yüksek Bölge Mahkemesi'nde (OLG) başladı.



Kendilerini İmparatorluk Vatandaşları olarak adlandıran aşırı sağcı oluşumla bağlantılı bir ağın Almanya'da "darbe planı" yaptığı açıklanmış ve dava süreci Nisan ayında Stuttgart'ta başlamıştı.



DW Türkçe'nin aktardığına göre, toplam 26 sanığın bulunduğu dava büyüklüğü ve kapsamı nedeniyle üç farklı şehirde ayrı ayrı görülüyor.



Bugün Münih'te başlayan davada 8 şüpheli federal hükümeti şiddet yoluyla devirmeyi planladıkları gerekçesiyle yargılanıyor. Sanıklara, ayrıca terör örgütü üyeliği suçlamasında da bulunuluyor.



Grubun önderi olmakla suçlanan Heinrich XIII. Prens Reuß ve grubun askerî kanadını yönettiği belirtilen Rüdiger von Pescatore ile birlikte toplam 9 sanık ise Mayıs ayında Frankfurt'ta yargılanmaya başlandı.



Nisan ayında Stuttgart'ta başlayan davada ise grubun "askeri kolu" ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheliler yargı karşısına çıkıyor.



Sanıklar arasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eski bir milletvekili ve eski ordu mensupları da bulunuyor.



VATANA İHANET SUÇLAMASI



Münih'te bugünden itibaren hakim karşısına çıkacak sekiz sanık, terör örgütüne üye olmak ve bazı durumlarda bu örgütün kuruculuğunu yapmak ve vatana ihanet girişimi hazırlığı içinde bulunmakla suçlanıyor. Ayrıca dört kişi devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemi hazırlamakla, bir kişi de Silah Yasası'nı ihlal etmekle suçlanıyor. Sanıklar hakkında uzun sürecek hapis cezaları talep ediliyor.



Münih'teki sanıkların birçoğunun, örgütün "konsey" olarak adlandırılan ve meşru bir hükümetteki kabineye benzeyen sözde yapılanma içinde yer aldıkları ya da sözde askeri kolun liderleri arasında bulundukları iddia ediliyor.



Sanıklardan birinin kuruluş toplantısına ev sahipliği yaptığı da iddialar arasında yer alıyor.



İddianamede ayrıca Münih'te yargılanan bazı sanıkların Federal Meclis'e yönelik şiddet eylemlerinin planlanmasına erken bir aşamada dahil oldukları, bazılarının ise bu amaç doğrultusunda donatıldıkları belirtiliyor.



55 DURUŞMA PLANLANDI



Mahkeme ilk etapta ana dava için 2025 yılının Ocak ayı sonuna kadar 55 tarih belirledi.



Sanıkların tamamı, kurdukları terör örgütü aracılığıyla Almanya'daki mevcut devlet düzenini şiddet kullanarak ortadan kaldırıp yerine taslak olarak geliştirdikleri kendi yönetim biçimlerini getirmeyi amaçlamakla suçlanıyor.



Plana göre, Federal Meclis basılacak ve milletvekilleri tutuklanacak, böylece sistemin devrilmesi sağlanacaktı.



Ancak Almanya'nın birçok kentinde aşırı sağcı "Vatanseverler Birliği" adlı terör grubuna yönelik 7 Aralık 2022 tarihinde yapılan bir operasyon bu planın hayata geçirilmesini engelledi. İmparatorluk Vatandaşları oluşumunun bir parçası olan "Vatanseverler Birliği" grubuna yönelik operasyon sonucu aralarında Reuß'un da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınarak, tutuklandı. Operasyonda 382 ateşli silah ve yaklaşık 150 bin parça mühimmat bulundu. Toplamda 200 civarında üyesi olduğu tahmin edilen "Vatanseverler Birliği" üyeleri hakkında hazırlanan iddianame geçen yılın sonunda tamamlandı.



İmparatorluk Vatandaşları, 1871-1945 arasında varlık gösteren Alman İmpartorluğu'nun devamı olduklarını iddia ederken, mevcut Federal Cumhuriyeti ve yasalarını tanımıyorlar.