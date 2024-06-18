Samanyolu Haber /Dünya / Seçim öncesi Biden'dan Trump'ı kızdıracak hamle; Yüzbinlerce kişiye vatandaşlık verecek /18 Haziran 2024 17:59

Seçim öncesi Biden'dan Trump'ı kızdıracak hamle; Yüzbinlerce kişiye vatandaşlık verecek

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi yeni planını duyurdu.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni planı kapsamında, ülkede yasal statüsü olmayan 500 binden fazla göçmenin vatandaşlık alması öngörülüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden yönetimi gelecek aylarda yasal statüsü olmayan bazı ABD vatandaşlarının eşlerine daimi ikamet ve nihayetinde vatandaşlık başvurusu yapma izni verecek.

Buna göre, 17 Haziran itibarıyla 10 yıldır ABD'de yaşayan ve bir ABD vatandaşıyla evli olan göçmenler, vatandaşlık başvurusu yapabilecek. Hak kazanan göçmenler, yeşil kart başvurusu yapma hakkı elde edecek, geçici çalışma izni alacak ve sınır dışı edilmekten kurtulacak.

Ayrıca, ABD vatandaşı ile evli bir ebeveyne sahip 50 bin vatandaş olmayan çocuğun da aynı sürece hak kazanabileceği belirtildi. Yetkililer, sürecin yaz sonuna kadar başvurulara açılacağını tahmin ediyor, ancak başvuru ücretlerinin henüz belirlenmediğini söyledi. Biden, Beyaz Saray'da düzenlenecek bir etkinlikte planın detaylarını açıklayacak.
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