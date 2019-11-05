ABD o anlaşmadan resmen çekiliyor

Karbon emisyonu fazla olan petrol ve doğal gaz sektöründe öncü ABD Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekilmek için ilk adımı attı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün resmi başvuruyu Birleşmiş Milletler'e (BM) ilettiklerini açıkladı. ABD, 4 Kasım 2020'de anlaşmadan resmen çekilmiş olacak ve böylelikle 200 ülkenin imzaladığı anlaşmanın dışında kalan tek ülke olacak.





Dışişleri Bakanı Pompeo dün Twitter'da yaptığı açıklamada atılan adımı doğruladı ve ABD'nin son yıllarda enerji üretimini artırsa da karbon emisyonunu azalttığına dikkat çekti.





Pompeo, "ABD, tüm emisyonları azaltmada, direnç geliştirmede, ekonomimizi büyütmede ve vatandaşlarımız için enerji sağlamada elde ettiği rekorla dünya lideri olarak yaptıklarıyla gurur duyuyor. Bizimki gerçekçi ve pragmatik bir model" dedi.





Fransa'dan tepki







Fransa, ABD'nin iklim anlaşmasından resmen çekilmek için attığı adıma tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde ona eşlik eden bir cumhurbaşkanlığı yetkilisi, "Bundan üzüntü duyuyoruz ve bu durum, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik üzerine Fransız-Çin ortaklığını daha da gerekli hale getiriyor" açıklamasında bulundu.





Aynı yetkili Macron ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in "Paris İklim Anlaşması'ndan geri dönülmezliği" içeren bir paragrafın da bulunduğu bir pakt imzalayacağını söyledi.





ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektup 2020 ABD başkanlık seçimlerinden bir gün sonra tamamlanacak Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılma sürecini başlatmış oldu. Anlaşma 4 Kasım 2016 tarihinde imzalandıktan sonra takip eden üç yıl boyunca anlaşmaya imza atan ülkelerin anlaşmadan çekilmesini önlüyordu.





Obama hükümeti Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ABD'nin sera gazı emisyonunu 2025’e kadar en az yüzde 26 oranında azaltmayı taahhüt etmişti. Başkan Donald Trump ise anlaşmaya göre Çin ve Hindistan gibi ülkelerin kömür santralleri kurmasının olanaklı olmasına rağmen, ABD’nin yeni kömür madenleri açmayacak olmasını eleştirmişti. Bu durumun Amerikan ekonomisi için haksız rekabet oluşturduğunu savunan Trump, iki yıl önce Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacaklarını duyurmuştu.





Paris Anlaşması'nın hedefi ne?





1992 tarihli BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni (UNFCCC) imzalayan ülkeler tarafından 2015'te üzerinde uzlaşılan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine kıyasla 2 derecenin altında tutulmasını hedefliyor. Anlaşma, tarafların fosil yakıt kullanımını giderek azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmelerini amaçlıyor. Ülkelere dayatmalar yapmak yerine küresel bir hedefin belirlendiği anlaşmaya taraf her ülkenin, bu hedefe ulaşmak için nasıl katkı sağlayacağına kendisinin karar vermesi öngörülüyor.







