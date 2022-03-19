ABD-Rusya gerilimi Balkanlar'a taşınıyor









Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Bosna-Hersek'in olası bir NATO üyeliği hakkında tehditkâr açıklamalarda bulunan Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov'u kınadı.Kalabuhov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "(Bosna'nın) Herhangi bir yere üye olması, onun kendi iç meselesidir. Ancak burada bir şey daha var, bizim göstereceğimiz tepki. Ukrayna örneğinde beklentimizin ne olduğunu gösterdik. Bize karşı bir tehdit olursa buna tepki veririz" ifadelerini kullanmıştı.ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği de Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçisinin Bosna-Hersek'e yönelik son tehditleri tehlikeli, sorumsuz ve kabul edilemez. NATO ile egemen ülkeler arasındaki güvenlik düzenlemelerinde hiçbir üçüncü tarafın söz hakkı yoktur" denildi:Mesajın devamında da, "Avrupa-Atlantik milletler topluluğundaki yerini güvence altına almak için gerekli adımları atan Bosna-Hersek'in yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" söyleminde bulunuldu.1990'lı yıllarda yaşanan ve Yugoslavya'nın parçalanmasına yol açan savaşta en ağır kayıpların yaşandığı bölge olan Bosna-Hersek'te, o dönem yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmişti.Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad DodikMilorad DodikBoşnak, Hırvat ve Sırp liderlerden oluşan üçlü cumhurbaşkanlığı konseyi tarafından yönetilen Bosna-Hersek'te, Boşnak ve Hırvatlar ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakarken, Sırplar buna karşı çıkarak ülkenin askeri anlamda tarafsız kalmasını talep ediyor.Bosna-Hersek'te, bu üçlü yapıda Sırp Cumhuriyeti'ni temsil eden Cumhurbaşkanı Milorad Dodik‘in geçtiğimiz aylarda Sırp bölgesinin Bosna-Hersek'ten ayrılabileceği yönündeki açıklamaları ve Sırpları Bosna-Hersek ordusuyla adalet ve maliye sisteminden çekme planları ülkedeki istikrarla ilgili endişeleri artırmıştı. Dodik aynı zamanda Rusya'nın iyi bir müttefiki olarak da tanınıyor.Bosna-Hersek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kınamış, ancak Bosnalı Sırpların karşı çıkması nedeniyle Rusya'ya yaptırım kararı alamamıştı.Bu arada Yugoslavya Savaşı'nın ardından bağımsızlığını ilan eden bir başka ülke olan Kosova da, NATO'ya üye olma isteğini Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupla dile getirdi. Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, söz konusu mektupta, "Rusya'nın Balkanları istikrarsızlaştırmaya çalıştığı bir dönemde", Kosova'nın NATO üyeliği konusunda Biden'dan yardım isterken, "Kosova'nın NATO'ya üyeliği zaruri olmuştur" ifadelerini kullandı.Mektubunda, "Kosova, dünyanın en ABD ve NATO yanlısı ülkesidir" diyen Osmani, "ABD'nin önderliğini ve etkinliğini, karmaşık NATO üyeliği sürecinde Kosova için kullanmasını ve faal bir biçimde desteklemesini" talep etti.