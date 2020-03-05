Samanyolu Haber /Dünya / ABD seçimlerinde bir isim daha yarıştan çekildi /05 Mart 2020 21:51

ABD seçimlerinde bir isim daha yarıştan çekildi

ABD'de Demokrat Parti'nin aday adayları arasındaki yarıştan Elizabeth Warren çekildi. Bu durumda Demokratlar arasındaki yarışta sadece Bernie Sanders, Tulsi Gabbard ve Joe Biden kalmış oldu.

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ABD'de Demokrat Parti'nin aday adayları arasındaki yarıştan Elizabeth Warren çekildi. Bu durumda Demokratlar arasındaki yarışta sadece Bernie Sanders, Tulsi Gabbard ve Joe Biden kalmış oldu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD 2020 Başkanlık Seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin adayının belirlendiği yarıştan Elizabeth Warren çekildi.

New York Times gazetesinin ve AP'nin bildirdiğine göre, Elizabeth Warren, seçim kampanyasını bugün sona erdirdi. Demokratlar arasındaki seçimlere devam eden adaylarsa Bernie Sanders, Tulsi Gabbard ve Joe Biden.

Milyarder Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den adaylık yarışmasından Joe Biden lehine çekildiğini açıklamıştı.


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