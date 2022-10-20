ABD stratejik petrol rezervi nedir?

VOA'nın aktardığıgöre, Biden'ın bu planı, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali ve sonrasında Amerika ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı yaptırım uygulaması üzerine devreye girmişti. Stratejik Petrol Rezervi'nin kullanıma açılması dünya genelinde ham petrol fiyatlarını düşürdü. Mart ayı başında varil fiyatı 130 dolar olan Brent petrolün fiyatı şu anda varil başına 90 dolar.Biden yönetimi, şimdiye kadar 180 milyon dolar olarak planladığı petrol satışının 165 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. 2023 yılı için daha önceden onaylanan satışın da yapılabileceğinin sinyalini veren Biden Yönetimi, petrol fiyatlarının gerilemesi durumunda rezervi takviye etmek için petrol satın almayı planlıyor.Amerika, Stratejik Petrol Rezervi'ni 1975 yılında, Arap petrolüne uygulanan ambargonun benzin fiyatlarını hızla arttırması ve bunun Amerikan ekonomisine zarar vermesi üzerine oluşturmuştu. Amerikan başkanları, savaşlar sırasında petrol piyasalarındaki çalkantıları dindirmek için Stratejik Petrol Rezervi'nden belirli miktarlarda petrolü kullanıma sunmuştu. Kasırgaların Amerika'nın Meksika Körfezi kıyılarındaki petrol rafinerilerini vurduğu dönemlerde de Stratejik Petrol Rezervi devreye sokulmuştu.Amerika'nın Louisiana ve Texas eyaletlerinde koruma altında tutulan dört bölgede çok sayıda mağarada 405 milyon varil petrol bulunuyor. Ülkenin kuzeydoğusundaysa daha küçük miktarda ısıtma yakıtı ve benzin rezervleri var.Stratejik Petrol Rezervi, Amerika'nın büyük rafinerileri ve petrokimya tesislerine yakın olması sayesinde günde 4 milyon 400 bin varil petrol nakliyatı sağlayabiliyor. Enerji Bakanlığı'na göre bir başkanın rezervden piyasaya petrol sağlanacağı kararı vermesinin ardından 13 gün içinde ilk parti petrol, Amerikan piyasalarına dağıtılıyor.Enerji Bakanlığı, rezervden satış yapmak için enerji firmalarının katıldığı online müzayede düzenliyor. Petrol firmalarının takas uyarınca ham petrolü alması ancak sonra faiziyle beraber geri vermesi gerekiyor.OPEC üyesi Libya'da 2011 yılındaki savaş ve 1991 Körfez Savaşı sırasında rezervden satış yapılmıştı. 2005'teki Katrina Kasırgası sonrasında da rezerv kullanıma açılmıştı.Rezervden petrol takası, son dönemde sıklaştı. En son takas, Eylül ayındaki Ida Kasırgası sonrasında gerçekleşti.Stratejik Petrol Rezervi'nin en büyük alıcıları, Valero, Marathon Petroleum ve Exxon Mobil gibi, Amerika'da rafinerileri olan şirketler. Shell ve BP şirketlerinin dünya geneline ham petrol satışı yapması nedeniyle rezervden alınan bir kısım petrol, yurtdışına da çıkıyor.Amerika, dünyadaki stratejik petrol rezervlerindeki petrolün yarısına sahip.Amerika dışında Uluslararası Enerji Dairesi'nin İngiltere, Almanya, Japonya ve Avustralya gibi üyeleri, 90 günlük net petrol ithalatına denk gelen miktarlarda acil durum rezervleri bulundurmakla yükümlü. Amerika ve Çin'den sonra Japonya, dünyanın en büyük acil petrol rezervlerinden birine sahip.Uluslararası Enerji Dairesi'ne göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı çapında devletlerin acil ham petrol rezervlerinin miktarı, Ağustos ayı itibarıyla 988 milyon varil. Bu miktar, Ocak ayındaysa yaklaşık 1 milyar 200 milyon varildi.