ABD, Suriye’de İran bağlantılı hedefleri vurdu

Suriye’nin Deyr-el Zor bölgesine dün düzenlenen saldırıya ilişkin ABD ordusundan yapılan açıklamada, bu tür saldırılarla ABD güçlerini İran destekli grupların saldırılarından korumanın amaçlandığı bildirildi. Sözcü Albay Joe Buccino, "Başkan bu saldırılar için talimat verdi" dedi.



Saldırı “orantılı ve kasıtlı bir eylem" olarak nitelendirilirken, hava saldırısında herhangi bir kayıp olup olmadığından bahsedilmedi.



ABD destekli Suriyeli muhalifler tarafından yönetilen bir yerleşkeye 15 Ağustos’ta insansız hava aracı saldırısı düzenlenmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.



Reuters haber ajansı ABD’nin saldırısının, İran’la 2015’te varılan nükleer anlaşmayı canlandırma çabaları sırasında gerçekleştiğine dikkat çekti.



ABD savaş uçakları Irak ve Suriye'de İran destekli güçleri ilk kez vurmuyor. ABD geçen yıl Haziran ayında Suriye'de iki ve Irak'ta bir noktada operasyon ve silah depolama tesislerini vurmuştu.



ABD güçleri Suriye'ye ilk olarak Obama yönetimini döneminde, Kürtlerin liderliğindeki “Suriye Demokratik Güçleri” adlı grupla işbirliği yaparak konuşlandı. Suriye'de çoğu doğuda olmak üzere yaklaşık 900 Amerikan askeri bulunuyor.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen İran milisleri ise Fırat'ın batısında, Irak'tan El Bukemal sınır kapısı üzerinden malzeme aldıkları Deyrizor vilayetinde yoğunlaşmış durumda.