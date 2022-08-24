Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Suriye’de İran bağlantılı hedefleri vurdu /24 Ağustos 2022 10:11

ABD, Suriye’de İran bağlantılı hedefleri vurdu

ABD ordusu Suriye’de, İran’ın Devrim Muhafızları’na yakın gruplar tarafından kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

SHABER3.COM

Suriye’nin Deyr-el Zor bölgesine dün düzenlenen saldırıya ilişkin ABD ordusundan yapılan açıklamada, bu tür saldırılarla ABD güçlerini İran destekli grupların saldırılarından korumanın amaçlandığı bildirildi. Sözcü Albay Joe Buccino, "Başkan bu saldırılar için talimat verdi" dedi.

Saldırı “orantılı ve kasıtlı bir eylem" olarak nitelendirilirken, hava saldırısında herhangi bir kayıp olup olmadığından bahsedilmedi.

ABD destekli Suriyeli muhalifler tarafından yönetilen bir yerleşkeye 15 Ağustos’ta insansız hava aracı saldırısı düzenlenmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Reuters haber ajansı ABD’nin saldırısının, İran’la 2015’te varılan nükleer anlaşmayı canlandırma çabaları sırasında gerçekleştiğine dikkat çekti.

ABD savaş uçakları Irak ve Suriye'de İran destekli güçleri ilk kez vurmuyor. ABD geçen yıl Haziran ayında Suriye'de iki ve Irak'ta bir noktada operasyon ve silah depolama tesislerini vurmuştu.

ABD güçleri Suriye'ye ilk olarak Obama yönetimini döneminde, Kürtlerin liderliğindeki “Suriye Demokratik Güçleri” adlı grupla işbirliği yaparak konuşlandı. Suriye'de çoğu doğuda olmak üzere yaklaşık 900 Amerikan askeri bulunuyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen İran milisleri ise Fırat'ın batısında, Irak'tan El Bukemal sınır kapısı üzerinden malzeme aldıkları Deyrizor vilayetinde yoğunlaşmış durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, Suriye’de İran bağlantılı hedefleri vurdu Sonraki Haber >>

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:56