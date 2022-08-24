ABD’den Türk şirketlerine Rusya uyarısı

VOA'nıngöre, ABD Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, birkaç gün önce Türk Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Yunus Elitaş’la telefon görüşmesi yapmıştı. ABD Maliye Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, Adeyemo’nun Rusya ve Rus vatandaşlarının Türkiye üzerinden yaptırımları delme girişimlerine dair kaygıların aktarıldığı belirtilmişti.Bugün de ABD yönetiminin Türk iş dünyasına yönelik de benzer bir uyarıyı yaptığı ortaya çıktı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD, basın açıklaması yayımlayarak kendilerine ABD Maliye Bakanlığı’ndan bir uyarı mektubu geldiğini doğruladı.Medyaya ABD Maliye Bakanlığı’nın TÜSİAD ve Amerikan Ticaret Odası Türkiye (AMCHAM Turkey) kurumlarına mektup göndererek Rusya’ya yaptırımlar konusunda uyarıda bulunduğu haberleri yansımıştı.TÜSİAD tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında “24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30’dan fazla ülke Rusya’ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır” denildi.Türk Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.Amerikan Wall Street Journal gazetesi bir haberinde, ticaret odası kayıtlarına göre Türkiye’de Rus vatandaşlarının son 6 ayda 500 yeni şirket açtıklarını öne sürdü. Haberde Türkiye’nin son bir yılda Rusya’ya ürün satışının da yüzde 75 oranında arttığı belirtildi.ABD’de Türkiye’nin Rusya’ya karşı yaptırımlara dahil olmaması aralarında önde gelen siyasetçilerin de bulunduğu çevreler tarafından sık sık eleştiriliyor.