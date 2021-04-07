ABD tüm vatandaşları için aşı olma tarihini öne çekti

Joe Biden, Amerikalı yetişkinlerin tamamının koronavirüs aşısı olmaya hak kazanacağı tarihi 12 gün erkene çekti. Biden, 19 Nisan’a kadar herkesin aşı olma iznine sahip olmasını hedeflediklerini belirtti. Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Şu anda, nisan, mayıs ve haziran aylarında kaç kişiyi kurtaracağımızı veya kaybedeceğimizi, 4 Temmuz'a gelmeden önce belirleyeceğiz" dedi.







Biden "Bitiş çizgisinde değiliz. Hâlâ yapacak çok işimiz var. Hâlâ ölüm kalım mücadelesindeyiz" dedi ve en geç 19 Nisan'a kadar, 18 yaş ve üstü her yetişkinin aşı olmak için başvuruda bulunabileceğini ifade etti.





Henüz 16 yaşın altındakiler için kullanım onayı almış herhangi bir COVID-19 aşısı bulunmuyor, ancak testler devam ediyor. Açıklamasında Biden, öğretmenlerin ve okul personelinin yüzde 80'inden fazlasının ilk doz aşısını olduğunu, ancak koronavirüs mutasyonlarının yayıldığını ve vakalarda artışa neden olduğunu belirtti.







