ABD Türkiye için seyahat uyarısını güncelledi

ABD hükümeti, 6 Ağustos’ta yayınladığı Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi. Yenilenen uyarıda, pandemi nedeniyle gidilmesi sakıncalı ülkelerin arasında yer alan Türkiye 'Seviye 3'teki yerini korudu. 'Terör' nedeniyle daha önce 13 ile uyarı varken, su sayı 2'ye düşürüldü.





ABD Dışişleri Bakanlığı, bir önceki uyarısında 'terör saldırıları' gerekçesiyle Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli, Van, Şırnak ve Hakkari olmak üzere 14 ile gidilmesinin vatandaşları için sakıncalı olduğu açıklanmıştı.





ABD Dışişleri'nin bugün yeniledi uyarıda, 'terör saldırıları' nedeniyle Amerikan vatandaşlarının gitmelerinin sakıncalı olduğu iller olarak sadece Hakkari ve Şırnak sayıldı.





Uyarıda ayrıca Amerikan vatandaşlarının Türkiye-Suriye sınırının 10 km çevresine de yaklaşmamaları tavsiye edildi.