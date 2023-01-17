ABD, Ukraynalı askerleri Almanya'da eğitiyor

Bugün eğitim programını birinci elden incelemek üzere Grafenwoehr eğitim merkezini ziyaret etmeyi planlayan General Milley, eğitim görecek askerlerin birkaç gün önce Ukrayna'dan ayrıldığını. Almanya'da bu askerleri eğitmek için gereken silah ve ekipmanların tamamı bulunuyor.ABD Savunma Bakanlığı şimdiye kadar eğitim programının nerede yapılacağına ilişkin açıklama yapmayı reddetmişti.Birleşik silah eğitimi olarak adlandırılan program, Rusya'nın saldırılarındaki artışa karşı koyma ya da karşı harekata geçmeye hazırlanmaları için Ukraynalı kuvvetlerin becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.Program kapsamında Ukraynalı askerler, muharebe esnasında topçu, zırhlı ve kara kuvvetlerini kullanarak taburların nasıl daha iyi hareket edebileceğini ve eşgüdümün nasıl sağlanacağını öğrenecek.Dün Avrupa'ya hareket ederken beraberindeki iki gazeteciyle konuşan General Milley, karmaşık eğitim programının, Ukrayna kuvvetlerinin yaklaşık 11 aydır süren savaş boyunca Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almasında kilit rol oynayacak yeni silahları, topçu silahlarını, tankları ve diğer araçları kullanmayı öğrenmesini sağlayacağını belirtti.”Bu destek, Ukrayna'nın kendisini savunma becerisi açısından çok önemli” diyen Milley, "Kısa süre içinde bu hedefe ulaşmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.Milley, amacın, tüm silah ve askeri teçhizatın Ukrayna'ya nakledilmesi ve yeni eğitim alan kuvvetlerin bu silahları "ilkbahar yağmurları bastırmadan kullanmaya başlaması" olduğunu, bunun "ideal plan" olacağını kaydetti.Ukrayna kuvvetleri, doğudaki Donetsk bölgesinde yoğun çatışma içinde yer alıyor. Rusya ordusu, tuz madenciliğiyle bilinen Soledar kasabasının kontrolunu ele geçirdiğini iddia ediyor. Ukrayna ise askerlerinin hala çatışmaya devam ettiğini kaydediyor. Moskova'nın Soledar kasabasını ele geçirmesi, çatışmaların aylardır sürdüğü Bahmut kentine bir adım daha yaklaşmış olması anlamına gelir.General Milley, eğitim programının planlandığı gibi sürdüğünden emin olmak, başka herhangi bir ihtiyaç olup olmadığını ve teçhizat tedarikiyle eğitimlerin eş zamanlı yürüdüğünü görmek istediğini söyledi.Küçük ekiplerle başlayacak ve saha sonra büyük birimlere dönüşecek olan eğitim programı, dersliklerde ve sahada gerçekleştirilecek. Program, daha karmaşık muharebe tatbikatlarıyla tüm taburu ve kumanda birimini biraraya getirerek tamamlanacak.Amerika, şimdiye kadar Ukraynalı kuvvetlerin acil muharebe ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyordu. Özellikle Ukrayna'ya ulaşan çok sayıda farklı Batılı silah sistemlerinin nasıl kullanılacağına önem veriliyordu.Amerika şimdiye kadar 3 bin 100'den fazla Ukraynalı askere howitzer, zırhlı araç ve HIMARS gibi silah sistemlerinin nasıl kullanılacağını ve onarımlarının nasıl yapılacağını öğretti. Diğer ülkeler de tedarik ettikleri silahlar üzerine Ukraynalı askerlere eğitim verdi.Yeni programı geçen ay açıklayan Hava Kuvvetleri Tuğgenerali ve Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, amacın, Ukraynalı askerlere "savaş alanında birleşik silahlı operasyonları ve manevraları gerçekleştirmeleri için ileri seviye kolektif eğitimi vermek" olduğunu söyledi.ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Amerika'nın bu tür eğitimleri Rusya'nın geçen yıl Şubat ayındaki işgalinden önce de verdiğini söyledi. Savaş başladıktan sonra Ukrayna topraklarında eğitim veren ABD Ulusal Muhafız Birlikleri ve özel operasyon kuvvetleri ülkeyi terk etti. ABD Ordu Avrupa ve Afrika 7'nci Ordu Eğitim Komutası tarafından gerçekleştirilen bu yeni girişim, işgalden önceki çalışmaların devamı niteliğinde olacak. Avrupalı müttefikler de eğitim programları yürütüyor.