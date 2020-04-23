ABD ve Avustralya'dan Çin'e yönelik suçlamalar sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetimini "salgını kullanarak komşularına zorbalık yapmak"la suçladı.







Basın toplantısında konuşan Pompeo, ABD'nin Pekin'in salgını zamanında bildirmeyerek Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kurallarını çiğnediğini savunmaya devam ettiğini söyledi.





Pompeo, ayrıca Çin'in yeni virüs testlerini durdurduğunu, var olan testleri yok ettiğini ve bu verileri dünyayla paylaşmadığını iddia etti.





Pompeo, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u da "Çin'in kural ihlallerini kamuya duyurmamak"la suçladı.





Avustralya: Tüm DSÖ üyesi ülkeler Çin'e yönelik soruşturmayı desteklemeli

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, koronavirüs salgınına ilişkin Çin'i hedef alan açıklamalarını sürdürüyor.





Morrison, tüm DSÖ üyesi ülkelerin Çin'e koronavirüs salgınında şeffaf davranmaması yönünde soruşturma açılma önerisini desteklemesi gerektiğini savundu.





Morrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer DSÖ gibi bir örgüte üyeyseniz, sorumlulukları yerinize getirmeniz gerekir. Dünyanın virüslerden arındırılması için tüm ülkeler görevlerini yerine getirmeli" dedi.