ABD ve Fransa, Romanya'da askeri tatbikat düzenliyor

Kaya Kartalı 23 (Eagle Royal 23) adıyla Capu Midia'nın Karadeniz askeri eğitim bölgesinde yapılan tatbikata, çok uluslu 350 civarında asker katılıyor.



2-10 Şubat tarihlerinde düzenlenen tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldığını açıklayan Romanya Savunma Bakanlığı, tatbikatın, birliğin silah sistemlerinin uyumunu test etmek amacıyla yapıldığını bildirdi. Tatbikatta, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı ve başarı kazanmasında önemli rol oynayan HIMARS füze sisteminin de kullanılması dikkati çekti. Bakanlık ayrıca tatbikatın amacının NATO'nun güneydoğu topraklarında hayali bir 5. Madde toplu savunma senaryosunu test etmek olduğunu belirtti.



Ukrayna-Rusya Savaşı'nın birinci yılına yaklaşırken NATO, Avrupa'nın doğu sınırındaki varlık ve hareketliliğini artırmaya devam ediyor.



Son bir yıl içerisinde, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya gibi bölgedeki NATO üyesi ülkelere askeri yığınaklarını sürdüren ittifak, ocak ayında da tatbikat düzenlemişti.





Polonya'da füze krizi: NATO'nun 4 ve 5. maddesi ne, nasıl uygulanıyor?

NATO'nun "temel taşı" olarak kabul edilen 5. Madde, her ittifak üyesinin kendisinden yardım talep eden bir müttefikine yardım etmesini gerektiriyor. 5. Madde, ABD tarafından 2001'deki 11 Eylül terör saldırılarının ardından ilk defa kullanılmıştı.