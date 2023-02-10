Samanyolu Haber /Dünya / İşte Avrupa'nın deprem haritası: En riskli ülkeler hangileri /10 Şubat 2023 08:54

İşte Avrupa'nın deprem haritası: En riskli ülkeler hangileri

Türkiye’de Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor.

SHABER3.COM

Avrupa’da deprem konusunda en riskli ülkeler hangisi? Hangi ülkeler deprem kuşağında yer alıyor?
Avrupa Deprem Tehlikesi ve Risk Tesislerinin (EFEHR) yayımladığı haritalar Avrupa’da depreme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler sunuyor. Bunlardan birisi tehlikeyi gösteren “en büyük yer ivmesi (PGA” haritası. PGA, depremlerin etkisinin incelenmesinde ve deprem tehlike analizlerinde kullanılıyor.

Avrupa Akdeniz Sismik Tehlike Modelinin (ESHM-2020) PGA haritasına göre Avrupa’da deprem tehlikesinin en yüksek olduğu ülkeler Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Yunanistan, İtalya ve Arnavutluk. PGA değeri yükseldikçe tehlike artıyor.

Haritada gösterildiği gibi beyazdan mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ve mor renge doğru tehlike artıyor. Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de sahil şeridinde tehlike boyutu mor renge kadar çıkıyor. Bu en yüksek tehlikeye işaret ediyor.

Türkiye’de en tehlikeli il ve ilçeler hangileri? Hangi il ve ilçe kaçıncı deprem bölgesinde?
Türkiye'de Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay hattı olmak üzere başlıca iki büyük fay hattı bulunuyor.



Haritada Hatay’dan başlayan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzincan, Tokat, Çorum, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’ne doğru uzan bir çizgi dikkat çekiyor. Bu çizgi de Türkiye’de deprem tehlikesinin en yüksek olduğu bölgelere işaret ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayının Bingöl Karlıova'da birleştiğini belirterek, iki fay hattının da 'doğrultu atımlı karakterli' olduğuna dikkat çekmişti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı “AFAD 2018. Türkiye Deprem Tehlike Haritası” Türkiye’yi daha yakından gösteriyor.


Yunanistan’ın İyon Denizi tarafından kalan sahil şeridi de en tehlikeli bölgelerden birisi.

Romanya’da başkent Bükreş’ten Ploieşti’ye doğru uzanan bölge de PGA değerinin oldukça yükseldiği ve haritada rengin iyice mora döndüğü bir yer.

Adriyatik Denizi kıyıları da deprem tehlikesinin bulunduğu yerlerden birisi. Arnavutluk, Hırvatistan ve İtalya bu tehlikeyi yaşayan ülkeler. “Çizme” olarak adlandırılan İtalya’nın büyük bölümü de tehlikeli bölgelerde yer alıyor. Ancak PGA değeri Romanya ve Türkiye kadar yüksek değil.

İspanya ve Portekiz’in Fas tarafına bakan kıyılarında tehlike dikkat çekse de PGA derecesi tam kırmızıya bile varmıyor.

Fransa, Almanya ve İngiltere’de deprem tehlikesi yok

EFEHR’nin haritasına göre Fransa, İngiltere ve Almanya’da neredeyse deprem tehlikesi yok. Yine Hollanda ve İskandinav ülkelerinde de PGA değer oldukça düşük.

Avrupa Akdeniz Sismik Tehlike Modelinin (ESHM-2020) haritası L. Danciu ve diğer bilim insanları tarafından hazırlandı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Avrupa'nın deprem haritası: En riskli ülkeler hangileri Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu AFAD’ın raporunu göstererek seslendi: Şimdi ben nasıl susayım?

Kılıçdaroğlu AFAD’ın raporunu göstererek seslendi: Şimdi ben nasıl susayım?

Can pazarında skandal iddia: "'Çekilin biz çıkaracağız' deyip kameraları çağırıyorlar!"

Can pazarında skandal iddia:

Gündüz gözüyle marketi yağmaladılar, uyarılara kulak asmadılar

Gündüz gözüyle marketi yağmaladılar, uyarılara kulak asmadılar

Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun

Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun

'Tayyip ATV izliyor, ATV neredesin?'

'Tayyip ATV izliyor, ATV neredesin?'

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:55:58