İşte Avrupa'nın deprem haritası: En riskli ülkeler hangileri









Haritada Hatay’dan başlayan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzincan, Tokat, Çorum, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’ne doğru uzan bir çizgi dikkat çekiyor. Bu çizgi de Türkiye’de deprem tehlikesinin en yüksek olduğu bölgelere işaret ediyor.





Yunanistan’ın İyon Denizi tarafından kalan sahil şeridi de en tehlikeli bölgelerden birisi.

Avrupa’da deprem konusunda en riskli ülkeler hangisi? Hangi ülkeler deprem kuşağında yer alıyor?Avrupa Deprem Tehlikesi ve Risk Tesislerinin (EFEHR) yayımladığı haritalar Avrupa’da depreme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler sunuyor. Bunlardan birisi tehlikeyi gösteren “en büyük yer ivmesi (PGA” haritası. PGA, depremlerin etkisinin incelenmesinde ve deprem tehlike analizlerinde kullanılıyor.Avrupa Akdeniz Sismik Tehlike Modelinin (ESHM-2020) PGA haritasına göre Avrupa’da deprem tehlikesinin en yüksek olduğu ülkeler Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Yunanistan, İtalya ve Arnavutluk. PGA değeri yükseldikçe tehlike artıyor.Haritada gösterildiği gibi beyazdan mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ve mor renge doğru tehlike artıyor. Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de sahil şeridinde tehlike boyutu mor renge kadar çıkıyor. Bu en yüksek tehlikeye işaret ediyor.Türkiye’de en tehlikeli il ve ilçeler hangileri? Hangi il ve ilçe kaçıncı deprem bölgesinde?Türkiye'de Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay hattı olmak üzere başlıca iki büyük fay hattı bulunuyor.Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayının Bingöl Karlıova'da birleştiğini belirterek, iki fay hattının da 'doğrultu atımlı karakterli' olduğuna dikkat çekmişti.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı “AFAD 2018. Türkiye Deprem Tehlike Haritası” Türkiye’yi daha yakından gösteriyor.Romanya’da başkent Bükreş’ten Ploieşti’ye doğru uzanan bölge de PGA değerinin oldukça yükseldiği ve haritada rengin iyice mora döndüğü bir yer.Adriyatik Denizi kıyıları da deprem tehlikesinin bulunduğu yerlerden birisi. Arnavutluk, Hırvatistan ve İtalya bu tehlikeyi yaşayan ülkeler. “Çizme” olarak adlandırılan İtalya’nın büyük bölümü de tehlikeli bölgelerde yer alıyor. Ancak PGA değeri Romanya ve Türkiye kadar yüksek değil.İspanya ve Portekiz’in Fas tarafına bakan kıyılarında tehlike dikkat çekse de PGA derecesi tam kırmızıya bile varmıyor.Fransa, Almanya ve İngiltere’de deprem tehlikesi yokEFEHR’nin haritasına göre Fransa, İngiltere ve Almanya’da neredeyse deprem tehlikesi yok. Yine Hollanda ve İskandinav ülkelerinde de PGA değer oldukça düşük.Avrupa Akdeniz Sismik Tehlike Modelinin (ESHM-2020) haritası L. Danciu ve diğer bilim insanları tarafından hazırlandı