Samanyolu Haber /Dünya / 1985'ten sonra ABD'de ilk: Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak /17 Ocak 2025 22:59

1985'ten sonra ABD'de ilk: Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak

ABD Başkanı Trump'ın yemin tören, aşırı soğuk hava nedeniyle Kongre binasında düzenlenecek. Son olarak 1985'te Ronald Reagan'ın yemin töreni hava şartları nedeniyle Kongre'de yapılmıştı.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık yemin töreninin, beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu.

Donald Trump, sahibi olduğu Truth Social adlı sosyal medya platformundan yemin törenine ilişkin açıklama yaptı.

"Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim" ifadelerini kullanan Trump, yemin töreninin yapılacağı gün Washington DC'de rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığının ciddi derecede düşeceğine yönelik hava tahmini raporlarına dikkati çekti.

Trump, "Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var" dedi.

Soğuk hava şartları nedeniyle törendeki dua ve açılış konuşmalarının ABD Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılacağını belirten Trump, bunun herkes için ve özellikle de geniş televizyon izleyicileri için çok güzel bir deneyim olacağını belirtti.

Trump, 20 Ocak'ta gündüz yapılacak yemin töreni dışındaki etkinliklerde ise bir değişiklik olmadığını kaydederek, "Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin" ifadelerini kullandı.

20 Ocak’ta öğlen saatlerinde yapılacak yemin töreninden bir gün önce saat 15.00'te Capital One Arena'da Zafer Mitingi gerçekleştirilecek, yemin töreni günü akşamı da üç ayrı açılış balosu yapılacak.

ABD'de en son 1985'te aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eski başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.
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