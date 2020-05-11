Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de AVM'ler açıldı ama hafta sonu boş kaldı... /11 Mayıs 2020 11:22

ABD'de AVM'ler açıldı ama hafta sonu boş kaldı...

Boş otoparklar, ıssız yemek sahaları ve kepenkli oyun alanları: Amerika'nın dört bir yanındaki alışveriş merkezleri hayalet kasabalara benziyor

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Amerikan'ın bir çok eyaleti, koronavirüs pandemisinin ortasında eokonomiyi canlandırmak için yeniden açılmaya başladı. Ancak halk bu açılımlara hazır olmadığını gösteriyor. 

Ülkenin dört bir yanında haftalar sonra kapılarını açan alışveriş merkezleri hala hayalet kasabalara benziyor.

Hem Başkan Donald Trump hem deeyalet valileri ekonomiyi yeniden açmanın öneminden bahsederken, birçok Amerikalı hala alışveriş yapmaktan korkuyor 
Haftalar sonra kapılarını açan AVM'le önceden  aşırı kalabalık olma korkusuyla tedbirler almıştı. Ancak AVM'ler şimdilik insanları geri çevirmeyecek gibi görünüyor Bir çok AVM'de oyun alanları ve otoparklar boş kaldı 
Bir çok AVM'de sosyal mesafeye saygı göstermek için yemek sahalarında da  koltuklar ayırımıştı yemek alanları da boşluktan nasibini aldı. 

Uzmanlar ABD'de artan işsizlikle birlikte alım gücünün düşmesinin de AVM'lerin boş kalmasında etken olduğu görüşünde . Yine uzmanlara göre insanların korkularını yenip yine kalabalık ortamlara girmek için en az 6 ayın geçmesi gerekiyor 
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