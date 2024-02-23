Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de başkanlık seçimi anketi: Trump mı, Biden mı? /23 Şubat 2024 11:22

ABD'de başkanlık seçimi anketi: Trump mı, Biden mı?

ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin bir anketten, Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump'ın yüzde 51 ile ABD Başkanı Joe Biden'ın önünde çıktığı görüldü.

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Marquette Hukuk Fakültesi, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçiminde adayların durumuna yönelik 5-15 Şubat'ta yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı.

Olası seçmenler baz alındığında ise Trump'ın oyu bir puan artarak yüzde 52'ye çıktı, Biden'ın oyu ise bir puan azalarak yüzde 48'e düştü.

TRUMP-HALEY YARIŞI

Ankete katılanlar, başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley olması durumunda Cumhuriyetçi Parti'yi yüzde 58 oranında destekleyeceklerini söylerken, bu denklemde Biden'ın oyları yüzde 42'ye indi.

Cumhuriyetçi Parti'nin kendi içinde başkan adayını belirlemeye yönelik soruya ise kayıtsız seçmenlerin yüzde 73'ü "Trump", yüzde 15'i "Haley" dedi.

DEMOKRATLARIN TERCİHİ BİDEN

Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler yüzde 66'lık üstünlük sağlasa da yüzde 27 oranında seçmen kararsız olduğunu ifade etti.

Öte yandan, seçmenler, göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.
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