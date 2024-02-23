Faizler yeniden 21 yılın zirvesinde

Mevduat faizlerinde yükseliş geçen hafta da devam etti. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizlerinde ortalama oran geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,10 puanlık artışla yüzde 52,03'e yükseldi.





Bu oran, son yedi haftanın zirvesi olarak kayıtlara geçti.





Ortalama TL mevduat faizlerinde 22 Aralık 2023 haftasında yüzde 52,60 ile 21 yılın zirvesi görülmüş, sonrasındaki beş haftada mevduat faizlerinde düşüş kaydedilmiş ve ortalama oran yüzde 49,61'e kadar gerilemişti.





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Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımlar sonrasında mevduat faizleri son üç haftada tekrar yükseliş eğilimine girmişti.





Mevduat faizinde ortalam oran yüzde 52 olsa da bu oran daha çok yüksek hacimli döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan standart TL mevduata geçişlerde geçerli oluyor.





Birçok vatandaş ise düşük hacimli normal TL mevduat için yüzde 40-45 aralığında faiz oranları ile karşılaşıyor.





Bankalarca TL mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranı ise Aralık 2023 itibarıyla yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.





İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ HAFTANIN DİBİNDE

Kredi faizleri ise son aylarda dar bir aralıkta hareket ediyor. İhtiyaç kredisi faizleri geçen hafta ortalamada yüzde 60,56 ile 12 haftanın en düşük seviyesine geriledi.





Öte yandan, 5 Ocak 2024 haftasında ihtiyaç kredisi faizlerinde yüzde 63,42 ile 21 yılın zirvesi görülmüştü.





Ortalama faiz oranı geçen hafta taşıt kredisinde yüzde 44,46, konut kredisinde yüzde 40,95, ticari kredide yüzde 53,44 oldu.





Ticari kredide bir önceki hafta yüzde 54,36 ile 21 yılın zirvesi görülmüştü.





DÖVİZ MEVDUAT AZALDI

Geçen hafta bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 209 milyar 266 milyon 706 bin lira artışla 15 trilyon 487 milyar 63 milyon 696 bin liraya yükseldi.





Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,43 yükselişle 8 trilyon 846 milyar 704 milyon 980 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,03 artışla 6 trilyon 17 milyar 998 milyon 482 bin lira oldu.









Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 206 milyar 657 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 174 milyar 630 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.





Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 16 Şubat itibarıyla 615 milyon dolarlık azalış görüldü.