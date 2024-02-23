Samanyolu Haber /Gündem / Erbakan, destek için AKP'den ne istedi /23 Şubat 2024 11:32

Erbakan, destek için AKP'den ne istedi

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul'da Murat Kurum'a destek konusunda AK Parti ile anlaşamayan YRP'nin lideri Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye destek için ne istediğini açıklayan Erbakan, "Biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik" şeklinde konuştu.

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Yeniden Refah Partisi ( YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayın programında İstanbul için destek şartını açıkladı. Erbakan, "Millet bizim bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. Yeniden Refah Partisi 5,5 ayda üye sayısını 260 binden 440 bine çıkardı bu yüzde 70 büyüme demektir" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100'de katıldığı canlı yayın programında Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

Erbakan İstanbul'da Cumhur İttifakı'nı destekleme şartını şu ifadelere açıklakdı:


"Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik."

Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten ‘Peki verelim nereyi istiyorsunuz?’ demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık" ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın açıklamaları şöyle:

"Millet bizim bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. Yeniden Refah Partisi 5,5 ayda üye sayısını 260 binden 440 bine çıkardı bu yüzde 70 büyüme demektir."


"Özellikle 1994 seçimleri öncesinde Adnan Oktar grubunun içindeki bazı kimseler Refah Partisine katıldılar ondan sonra bunların yazmış oldukları kitaplar getirip Rahmetli Erbakan Hocaya sundular. Erbakan Hoca da ‘Bunlar muazzam bunları eğitimlerde gençlere okutalım’ dedi. Bizi herhalde yaşımız genç olduğu için yakıştırıyorlar herhalde. Bir kere ziyaretine gittik."
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