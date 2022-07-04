Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de hava ulaşımı rekoru kırıldı /04 Temmuz 2022 22:43

ABD'de hava ulaşımı rekoru kırıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle azalan hava yolu ulaşımının, ABD'deki 4 Temmuz 'Bağımsızlık Günü' tatil haftası nedeniyle yeniden artışa geçtiği ve seyehat sayısının COVID-19 salgını dönemindeki en yüksek rakam olan 2,49 milyonu bulduğu aktarıldı.

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Koronavirüs salgınının etkisinden yavaş yavaş sıyrılmaya başlayan dünya genelinde seyehas sayılarında bir artış gözlemlenirken, ABD'de de 4 Temmuz 'Bağımsızlık Günü' tatil haftası nedeniyle hava yolu seyahatlarinin yeniden artışa geçtiği ve seyehat sayısının COVID-19 salgını dönemindeki en yüksek rakam olan 2,49 milyonu bulduğu aktarıldı.

ABDPost.com'da yer alan habere göre ABD'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz tatil haftası nedeniyle havayolu trafiğinde günlük yolcu sayısı COVID-19 salgını dönemindeki en yüksek rakam olan 2,49 milyonu buldu.

ABD'de Ulaştırma Güvenliği İdaresinden (TSA) alınan verilere göre, 4 Temmuz tatiliyle birleşen hafta sonunda ABD havaalanlarında, COVID-19'un 2020'de başladığından bu yana en kalabalık yolcu sayısına ulaşıldı.

TSA, bugün ABD'de 2,49 milyon yolcunun hava alanlarındaki güvenlik kontrol noktalarından geçerek salgın döneminde hafta içi ulaşılan en yüksek rakam olan 2,46 milyonu geride bıraktığı bilgisini paylaştı.

Dün ulaşılan yolcu hacminin ise, geçen yılın 1 Temmuz'u ile karşılaştırıldığında yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiği, COVID-19 salgını öncesindeki 2019 Bağımsızlık Günü haftasında ulaşılan 2,35 milyon ortalamayı geride bıraktığı belirtildi.

ABD'li havayolu firmaları personel kıtlığı yüzünden ayak uyduramıyor

Havayolu ulaşımında talebin çok hızlı artmasına, ABD'li havayolu firmalarının personel kıtlığı yüzünden ayak uyduramadığı, pilot eğitim kurslarını hızlandırmak ve daha büyük uçaklar kiralamak zorunda kaldığı vurgulandı.

Flight Aware izleme sitesine göre, ABD'de 6 bin 800'den fazla uçuşta gecikme yaşandığı cuma günü 587, bugün ise 540 uçuşun iptal edildiği aktarıldı.
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