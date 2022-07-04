Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama /04 Temmuz 2022 22:46

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarını kınayan bir açıklamada bulunulduğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve imzası taşıyan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kınadıklarını belirtti.

İsrail savaş uçaklarının 2 Temmuz’da Suriye’nin Tartus bölgesindeki hedefleri vurduğunu anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonucu 2 sivilin yaralandığını, sivil altyapıda büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.

Açıklamada, “Bir kez daha altını çiziyoruz ki, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kesinlikle kabul edilemez. Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal eden sorumsuzca yapılan bu tür eylemleri tüm kararlılıkla kınıyor, bu saldırılara koşulsuz olarak son verilmesini talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.

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