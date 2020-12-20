ABD'de Müslüman kanaat önderleri 'Respect Enstitüsü' için bir araya geliyor

SAMANYOLUHABER- Respect İslam Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tarihi bir buluşmaya vesile olacak.





Aralarında toplumun hemen her kesiminin önde gelen temsilcilerinin bulunduğu misafir konuşmacılar, Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları batı dünyasında nesilleri yetiştirmenin önemini anlatacak ve bağış etkinliği düzenleyecek.





Bu vesileyle Kuzey Amerika'da bu alanın lider kurumlarından biri olan RESPECT İSLAM LİSANSÜSTÜ OKULU'na bağışlarınızla destek olabiliriz.

RESPECT İSLAM LİSANSÜSTÜ OKULU sizleri 20 Aralık Pazar günü Doğu saatiyle 14:00'te "AMERİKA'DA İSLAMİ EĞİTİMİ DESTEKLEYİN" başlıklı bir "ONLINE Kaynak Oluşturma Etkinliği"ne davet ediyor!

Program Linki:







BAĞIŞ TOPLAMA ETKİNLİĞİNE KİMLER KATILACAK?

Respect İslam Enstitüsü'nün etkinliğinde şu isimler konuşma yapacak:

-Ustadh Ubaydullah EVANS: American Learning Institute for Muslims

-Dr. Sh. Atif SAID - Muslim Children Education and Civic Center,TX

-Dr. Craig CONSIDINE: Rice University

-Imam Daniel HERNANDEZ: Pearland Islamic Center

-Sr. Bilqis ABDUL-QAADIR: Basketball Player

-Br. Boonaa MUHAMMAD: Poet and Writer

-Ustadh Suleyman ERIS- President of Respect GS

-Sr. Laila MUHAMMAD: Grand Daughter of the Hon. Sr. Clara Muhammad

-Imam Nadir THABATAH:

Islam by Touch

-Dr. Zuleyha Colak: Columbia University

-Sh. Muhammad ELSHINAWY: Islamic Education Center PA

-Dr. Muhammad N. HAQQ: University of Houston

-Chaplain Omar Shakir: Imam of Masjid Bilal bin Rabah







2015 YILINDAN BERİ FAALİYET GÖSTERİYOR





Respect İslam Enstitüsü, ABD'nin önde gelen İslami yüksek öğretim Kurumlarından biri. 2015 yılından bu yana 11 programıyla 3 binden fazla öğrenciye hizmet verdi.





Okul, İslami ilimler öğrencilerine burs ve hibe sağlamaya özel önem veriyor. Öğrencilere sağlanan yıllık burs ve hibeler 65 bin doları aşıyor. Bu tür fonların önemli bir kısmı cömert bağışçılardan geliyor.





Bağış toplama etkinliğinde, Respect İslam Enstitüsü bağışçıları online İslami eğitim programlarını ilerletmek ve dünyanın her yerinden farklı kültürlere sahip öğrencilere sunulan bursların sayısını artırmak için bağış toplamayı hedefliyor.





Program tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar





New York: 14:00 Houston - 13:00 Toronto: 14:00 California - 11:00 İngiltere - 19.00 Almanya, Fransa - 20.00 Yunanistan, Mısır - 21.00 Türkiye - 22.00 Azerbaycan - 23.00 Kırgızistan - 01.00 (ertesi gün) Sidney - 06.00 (ertesi gün)



Bağış programı tanıtım linki:

Program linki:

Bağış linki:



