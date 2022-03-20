Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de silahlı saldırı: En az 10 yaralı /20 Mart 2022 13:58

ABD'de silahlı saldırı: En az 10 yaralı

ABD'nin Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler, Arkansas eyaletinde yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu en az 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

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ABD'nin Arkansas eyaletinde silah sesleri yankılandı. Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler yaptığı açıklamada, eyalette yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında bir silahlı saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Saldırı sonucu en az 10 kişinin yaralandığını duyuran Sadler, "ASP'ye verilen ön bilgiler, açılan ateş sonucu 10 kadar kişinin yaralandığı yönünde" ifadelerini kullandı.

ASP, otomobil gösterisinin düzenlendiği işletmenin adına yönelik ve olaya ilişkin herhangi bir şüphelinin tespit edilip edilmediği yönünde henüz bir açıklamada bulunmadı.
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