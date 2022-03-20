Rusya-Ukrayna savaşının 25'inci gününde neler oluyor?

Savaş tüm dehşetiyle devam ederken Rusya askeri operasyonlara ara vermeden devam ediyor. İşte savaşın 25'inci gününde yaşananlar:





13:06 UKRAYNA: MARİUPOL'DE 400 KİŞİNİN SIĞINDIĞI TİYATRO BİNASI BOMBALANDI





Mariupol Şehir Meclisinden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Mariupol kentinin Levoberejniy ilçesinde sığınak olarak kullanılan 12 numaralı tiyatro sanat okulunun Rusya ordusu tarafından bombalandığı belirtildi. Açıklamada, 400 kadar çocuk, kadın ve yaşlının sığınak olarak kullandığı binanın yıkıldığı aktarıldı. Ayrıca açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırmanın devam ettiği kaydedildi.







12:47 RUSYA DEVLET DUMASI BAŞKANI: UKRAYNA'DA PARTİLER KAPATILDI, AVRUPA GÖZ YUMDU





Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’in ülkedeki partilerin kapatılmasına ilişkin karara tepki gösterdi. Aldığı kararla Zelenskiy'nin toplumu böldüğünü söyleyen Volodin, Avrupa ülkelerinin ise buna göz yumduğunu belirtti.





Telegram kanalından açıklama yapan Volodin, “Bu Kiev yetkilileri için olağan uygulama, sakıncalı olanların ağzını kapatmak. Böylece Ukrayna halkını rehin alan rejimin keyfiliğinden bahseden herkes yargılama olmaksızın düşman ilan edilebilir” dedi.





12:11 RUSYA, UKRAYNA ÖZEL HAREKAT KUVVETLERİ EĞİTİM MERKEZİNİ VURDUĞUNU İDDİA ETTİ





Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Jitomir bölgesindeki Ovruç yerleşiminin yakınında, Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin konuşlandığı Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin eğitim merkezinin vurulduğunu öne sürdü. Açıklamada 100'den fazla özel harekat askeri ve yabancı paralı askerin öldüğü dile getirildi.





Açıklamada ayrıca, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) birliklerinin Stepnoye yerleşimini tamamen kontrol altına aldığı belirtildi.





Konaşenkov, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalenin başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 207 insansız hava aracı (İHA), 1467 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 148 çok namlulu roketatar sistemi, 573 sahra ve havan topu ile bin 262 adet özel askeri aracın imha edildiğini söyledi.





11:52 UKRAYNA: RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 115 ÇOCUK ÖLDÜ





Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 69'unun tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 115 çocuğun öldüğü, 140 çocuğun yaralandığı belirtildi.





09:24 ABD’NİN TÜRKİYE'NİN S-400'LERİ UKRAYNA'YA GÖNDERMESİNİ GÜNDEME GETİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ





Reuters'a konuşan üç kaynak, ABD’den bazı yetkililerin Türkiye’deki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesini gündeme getirdiğini söyledi. Habere göre, Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ABD’li yetkililer, geçen ay Türk mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmede, satın alınan Rus hava savunma sistemi S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesini gündeme getirdi. Öte yandan bu konuda spesifik ya da resmi bir talepte bulunulmadığı da belirtildi. S-400 konusunun ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziyarette de gündeme geldiği aktarıldı.





07:57 BRIDGESTONE, RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU





Japon lastik ve kauçuk mamul üreticisi Bridgestone, Rusya'da faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Rusya'ya yönelik ihracat ile yeni yatırımlarını donduran firma, bünyesindeki personelini finansal olarak desteklemeyi sürdüreceğini duyurdu. Lojistik aksaklıkların, parça tedarikini sıkıntıya düşüreceğini bildiren firma, ürün talebinin de düştüğünü kaydetti. Üretici firmanın, Rusya'nın Ulyanovsk kentindeki fabrikasında yaklaşık 1000 kişiyi istihdam ettiği biliniyor.





04:41 UKRAYNA, ÇOK SAYIDA SİYASİ PARTİNİN FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.





Yayımladığı görüntülü mesajında kararı duyuran Zelenskiy, "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Devlet", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler" ve "Vladimir Saldo Bloku" partilerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.





02:28 ZELENSKİY, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN SORUMLULARININ İSVİÇRE'DEKİ HESAPLARININ DONDURULMASINI İSTEDİ





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zelenskiy, video görüntülü olarak İsviçre parlamentosu üyelerine yaptığı hitabında, Ukrayna'daki savaşı başlatmaktan sorumlu Rusların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulmasını istedi. Zelenskiy, "Bu aynı zamanda kötülüğe karşı bir mücadeledir, böylece bu insanların mal varlıklarının, hesaplarının tamamen dondurulması söz konusu. Bu, büyük bir mücadele ve bunu yapabilirsiniz" diye konuştu.





UKRAYNA, ELLERİNDE 562 RUS SAVAŞ ESİRİNİN BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu öne sürdü. Vereşuk, ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü söyledi.





00:16 RUSYA: KİEV, BATI'NIN DİPLOMATİK TESİSLERİNE YÖNELİK ALDATICI SALDIRI PLANLIYOR





Rusya Dışileri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın savaşı kızıştırmak için batılı ülkelerin diplomatik tesislerine aldatıcı saldırılar planladığını öne sürdü. Sözcü Konaşenkov, "Kiev milliyetçi rejimi, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırıları ‘Rus silahlı kuvvetlerinin hedefli saldırısı’ olarak sunmayı planlıyor" dedi.