Samanyolu Haber /Gündem / Kur korumalı mevduatta fatura kabarıyor: Devletin zararı 3 ayda 14 milyar TL /20 Mart 2022 14:02

Kur korumalı mevduatta fatura kabarıyor: Devletin zararı 3 ayda 14 milyar TL

Kur korumalı mevduat sisteminde 3 aylık hesapların vadesi önümüzdeki hafta doluyor. Söz konusu 3 aylık süreçte dolar yüzde 26 değerlenirken, bu hesaplara ödenecek toplam kur farkı ise 14 milyar TL olarak hesaplandı.

SHABER3.COM

Kur korumalı mevduata giren ilk hesapların vadesi önümüzdeki hafta dolarken, bu hesaplara ödenecek kur farkı 14 milyar TL olarak hesaplandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre mart ayı itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar 561 milyar 869 milyon TL. Bu tutarının 70 milyar TL'lik bölümü 23-30 Aralık 2021 dönemde büyük çoğunluğu TL hesaplardan geçişle KKM'ye bağlandı.
 
Birinci grupta ortalama kur seviyesi 11.84 liradan 70 milyar TL'ye verilen döviz garantisinin devlete ilk maliyeti, -önümüzdeki hafta doların 14.72 lira (14-19 Mart ortalaması) olduğu varsayımıyla- 14 milyar lirayı buluyor.

"İHTİYACI OLANA DEĞİL, PARASI OLANA GİDİYOR"

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, bankacılık uzmanı, ekonomist Erol Taşdelen, sürekli Türk Lirası'nda kalıp paralarını vadeli hesapta tutanların kur korumalı hesaplarda kârlı çıkacağını belirtti.

Taşdelen, “İlk açan grupta dolar 11.62 liraydı. Şu an görünen faiz gelirini düştüğümüzde +2 TL fazladan kazançları olacak. Bu normal faiz gelirinin iki katından fazla ek gelir demek” dedi. Bu farkı Hazine'nin ödeyeceğine işaret eden Taşdelen, “Asıl sorun bu. Hangi kamu yararı var da kur farkı vatandaşın vergileri ile Hazine tarafından karşılanıyor. Bu durumda Hazine'nin sosyal transfer harcamaları ihtiyacı olana değil parası olana gidiyor. Devlet eli ile zenginden alıp fakire verilmesi gereken kaynak, parası olan zenginlere gidiyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kur korumalı mevduatta fatura kabarıyor: Devletin zararı... Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:56:09