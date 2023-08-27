ABD'de siyahilere yönelik ırkçı saldırı; 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde beyaz bir erkek uzun namlulu silah ve bir tabanca ile Dollar General isimli mağazada düzenlediği saldırıda üç Siyah'ı öldürdü, ardından intihar etti. Yetkililer, saldırıyı 'ırkçı saikle işlenmiş bir suç' olarak nitelendirdi.







Reuters'ın haberine göre, olaya ilişkin açıklama yapan Jacksonville Şerifi T.K. Waters, düzenlediği basın toplantısında, "Bu silahlı saldırı, ırkçı saikle gerçekleştirilmiştir. O, Siyah insanlardan nefret ediyordu" ifadelerini kullandı. Kimliği kamuoyuyla paylaşılmayan saldırganın ikisi erkek, biri kadın üç Siyah'ı öldürdüğü açıklandı.





SALDIRI 'NEFRET SUÇU' OLARAK SORUŞTURULACAK

Waters, saldırganın tek başına hareket ettiğine inandıklarını, saldırıyı gerçekleştirmeden önce medyaya, anne ve babasına ve kolluk kuvvetlerine yönelik 'pek çok manifesto' kaleme aldığını ve söz konusu manifestoda 'Siyah insanlara olan nefretini detaylandırdığını' söyledi.







Saldırganın kullandığı Glock ve "AR-15 tipi" silahların üzerinde gamalı haçlar bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Jacksonville'den sorumlu özel ajanı Sherri Onks, federal yetkililerin olayla ilgili 'medeni haklar soruşturması' başlattığını ve saldırının bir nefret suçu olarak soruşturulacağını bildirdi.





BIDEN VE GARLAND SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanı Merrick Garland, saldırıyla ilgili bilgilendirildi. Florida Valisi ve Cumhuriyetçi Parti'den 2024 Başkan aday adayı Ron DeSantis de saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Saldırının 'ırkçı saikle' yapıldığını teyit eden Vali, "Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.