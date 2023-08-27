Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim 'tek tip'e dönüyor: Öğretmenler beyaz önlük giyecek! /27 Ağustos 2023 10:27

Milli Eğitim 'tek tip'e dönüyor: Öğretmenler beyaz önlük giyecek!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında hayata geçecek uygulamaları duyurdu. Buna göre öğretmenler, 'rol model olmaları bakımından' beyaz önlük giymeye teşvik edilecek.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda öğretmenlerin beyaz önlük giymesi için uygulamanın hayata geçeceğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenler, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları bakımından önlük giymeye teşvik edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin illere yazı gönderdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenler, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları bakımından önlük giymeye teşvik edilecek. Göreve yeni başlayan öğretmenler için başta barınma ihtiyacı olmak üzere tedbirler alınacak.

Öğretmenlerin okulda Beyaz Önlük giymeleri konusunda valiliklerin gerekeni yapmasını isteyen Bakan Tekin, “Bir başka husus öğretmenler odası toplantılarında da dile getirilen öğretmen arkadaşlarımızın okullarda, bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulamasının yine valiliklerimizce tespit edilmesini arzu ediyoruz, bunu da genelgemizde zikrettik” diye konuştu.
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