Samanyolu Haber /Gündem / AKP, 'IMF iddiaları'na tepki gösterdi /27 Ağustos 2023 11:04

AKP, 'IMF iddiaları'na tepki gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) destek istendiği iddialarını yalanladı.

Bakanlık yetkilileri, basına yansıyan "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

EKİBE YENİ ÜYELER KATILDI
Türkiye'nin IMF'den destek istediği, heyetin bu nedenle ülkeye geleceği iddiasının doğru olmadığına işaret eden yetkililer, bakanlığın heyete yönelik resmi bir daveti bulunmadığını ancak heyetin IMF'nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını kaydetti. 

Ayrıca, diğer ülkelerde de mutat (her zamanki, alışılan) olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceği belirtildi.
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