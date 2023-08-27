Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp yıllardır beklenen özelliği getirdi /27 Ağustos 2023 11:09

WhatsApp yıllardır beklenen özelliği getirdi

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp HD fotoğraf gönderme özelliğini geçtiğimiz hafta getirmişti. Şimdi ise uygulama HD video gönderme özelliğini aktif etti.

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Geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruyla HD fotoğraf desteği ekleyen WhatsApp, bugün yaptığı açıklamada HD video desteğinin de artık kullanıma sunulduğunu doğruladı. Hem iOS hem de Android kullanıcılarına sunulan bu özellik, yüksek çözünürlüklü videoları paylaşmayı kolaylaştırıyor.

HD video özelliği sayesinde kullanıcılar, daha önce 480p'ye sıkıştırılan yüksek çözünürlüklü videolarını artık 720p'ye kadar HD olarak paylaşabilecekler.

WHATSAPP'TAN HD VİDEO NASIL GÖNDERİLİR?
Paylaşmak istedikleri videoları seçtikten sonra, yeni HD düğmesine dokunarak standart veya HD kalitesinde paylaşım yapmayı tercih edebilecekler. İlgili dosya boyutları ve kalite seçenekleri ile ilgili bilgi veren bir iletişim kutusu kullanıcıya sunulacak. Gönder düğmesine tıklanarak video paylaşımı gerçekleştirilebilecek.

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde paylaşılan görüntüler ve videolar güvende olacak. Alıcılar, HD olarak paylaşılan videoları belirten bir rozet göreceği için videoların kalitesini görüntülemek veya depolama alanı/bant genişliği durumuna göre karar vermek konusunda bilgilendirilecekler.

Bu yeni özellik şu anda kullanıma sunulmaya başlamış durumda. Kullanıcılar, güncellemeleri kontrol ederek veya otomatik güncelleme ayarlarını kullanarak HD video desteğine kısa sürede erişebilecekler.



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