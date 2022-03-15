Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Erdoğan'a net mesaj: S-400'ler varken F-16 olmaz /15 Mart 2022 12:11

ABD'den Erdoğan'a net mesaj: S-400'ler varken F-16 olmaz

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye’nin son dönemde başlattığı yumuşama girişiminin F-16 satışlarına onay konusunda bir işe yaramayacağını söyledi.

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Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, pazartesi akşamı Washington’da bir toplantıda yaptığı konuşmada Dış İlişkiler Komitesi’nin Türkiye’ye satılacak silahlar konusunda geniş yetkisi olduğunu belirterek; sadece Biden yönetimi ile ilişkilerin düzeltilmesinin bir sonuç vermeyeceğini ima etti.

Senato’nun güçlü ismi, Ankara’nın F-16 almak istiyorsa, S-400’lerden kurtulması ve başka adımlar atması gerektiğini söyledi.

Yunanistan ERT kanalının Lena Argiri, Menendez’in mesajını Twitter’dan paylaştı. Paylaşımı şöyle:

“S400'de çarpıcı bir geri dönüş olmadıkça/sistem ülke dışına gönderilmedikçe/başka şeylerin de olması gerekmedikçe F16'nın Türkiye'ye satışını görmüyorum/Erdoğan'ın cazibe kampanyası işe yaramayacak/1 Kongre'de silah satışları konusunda Komite'nin yargı yetkisi var.”
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