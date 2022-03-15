ABD'den Erdoğan'a net mesaj: S-400'ler varken F-16 olmaz

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, pazartesi akşamı Washington’da bir toplantıda yaptığı konuşmada Dış İlişkiler Komitesi’nin Türkiye’ye satılacak silahlar konusunda geniş yetkisi olduğunu belirterek; sadece Biden yönetimi ile ilişkilerin düzeltilmesinin bir sonuç vermeyeceğini ima etti.





Senato’nun güçlü ismi, Ankara’nın F-16 almak istiyorsa, S-400’lerden kurtulması ve başka adımlar atması gerektiğini söyledi.





Yunanistan ERT kanalının Lena Argiri, Menendez’in mesajını Twitter’dan paylaştı. Paylaşımı şöyle:





“S400'de çarpıcı bir geri dönüş olmadıkça/sistem ülke dışına gönderilmedikçe/başka şeylerin de olması gerekmedikçe F16'nın Türkiye'ye satışını görmüyorum/Erdoğan'ın cazibe kampanyası işe yaramayacak/1 Kongre'de silah satışları konusunda Komite'nin yargı yetkisi var.”