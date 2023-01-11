Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Japonya'da gemisavar füze kapasitesini genişletme kararı /11 Ocak 2023 12:32

ABD'den Japonya'da gemisavar füze kapasitesini genişletme kararı

ABD'li yetkililer, ABD'nin Japonya'da gemisavar füze kapasitesini genişletme kararı aldığını aktardı.

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ABD'nin Japonya'da gemisavar füze kapasitesini genişletme kararı aldığı belirtildi.

Reuters'a konuşan 3 ABD'li yetkilinin aktardığına göre, kararı kapsayan anlaşma, bugün iki ülkenin savunma ve dışişleri bakanlarının yapacağı toplantının ardından açıklanacak.

Yetkililer, gemisavar füzelerin, 2 bin askerden oluşan bir Deniz Piyadeleri alayı tarafından Japonya'ya getirileceğini aktardı. Füzelerin getirilme sürecinin 2025'te tamamlanacağı ifade edildi.

Yetkililer, füzelerin sevkiyatı için aynı zamanda 300 askerden ve 13 gemiden oluşan ayrı bir ABD'li birliğin bahar aylarında Japonya'ya konuşlandıracağını söyledi.

Söz konusu karar, Çine karşı bölgede caydırma politikasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD-Japonya ittifakının "üçüncü partilerin çıkarlarına ve bölgesel barış ve istikrara zarar vermeyecek şekilde oluşturulmasının sağlanması" gerektiğini söyledi.
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