Yunanistan'da 'son kral' öldü, ailesi 'resmi tören' istedi!

Yunanistan'ın son kralı İkinci Konstantin (Konstantin Glixburg), dün özel bir hastanede tedavi altına alındıktan sonra 83 yaşında öldü.







Kral Paul ve Kraliçe Frederika'nın oğlu olan İkinci Konstantin 1964'ten 1973'e kadar, burjuva iktidarının bir kurumu olarak sarayın gelişmelerde önemli bir rol oynadığı ve saltanatın anti-komünizmin bir ayağı olan gerici halk karşıtı senaryolarla ilişkilendirildiği bir dönemde tahttaydı.





1967'de diktatörlüğün dayatılmasıyla, kendisine yakın generaller kendi darbelerini hazırlasa da, önce onlarla anlaşmaya vardı. Ancak sonra generallerle ters düşerek ülkeyi terk etti. 1974 Referandumu'yla Yunanistan'daki krallık rejiminin nihai olarak kaldırılmasıyla tahtını kesin olarak kaybetti.





Uzun süre İtalya ve İngiltere'de yaşayan Konstantin Glixburg son yıllarda Yunanistan'a kalıcı olarak yerleşmişti.





Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon avronun üzerinde tazminat ödemişti.





Cenaze tartışması

Yunan basınındaki haberlere göre, eski Kral'ın ailesi, cenaze töreninin "eski devlet başkanına" uygun şekilde yapılmasını talep etti. Bu fikre karşı çıkanlar ise "Kral" unvanının kendisinden 1973'teki ve 1974'teki referandumlarla alındığını ve Kral'ın Yunan vatandaşlığından da çıkarıldığını belirterek resmi tören olamayacağını dile getirdi.





Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında bugün yetkililerle yapılacak toplantıda alınan karara göre Konstantin Glixburg eski Kraliyet ailesinden başka isimlerin de defnedildiği ve bir dönem Kraliyet ailesine ait olan yazlık saray Tatoi'a özel bir kişi olarak defnedilecek.





902.gr'de yer alan habere göre Konstantin için hangi kilisede tören düzenleneceğine hükümet ve aile arasındaki görüşmelerle karar verilecek. Özel bir kişi olarak gömülecek olan Konstantin'in cenazesine hükümeti temsilen Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni katılacak. Törene yurtdışından katılacak olan resmi yetkililer için ise gerekli tüm protokolün uygulanacağı açıklandı.





Başbakan Miçotakis'ten taziye mesajı

Miçotakis, eski Kral'ın ailesine başsağlığı dilediği taziye mesajında, "(Eski Kral İkinci Konstantinos'un) ölümüyle 1974 referandumuyla tamamen kapanmış bir faslın son sözü yazılıyor. Artık söz tarihin. Konstantinos'u kamusal hayatı için tarih adil ve sert bir şekilde değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.