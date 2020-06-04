Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den kritik Libya açıklaması /04 Haziran 2020 19:50

ABD'den kritik Libya açıklaması

ABD’den son dakika Libya açıklaması geldi. ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya’nın Libya’ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" dedi.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus’ta kontrolü sağlamasının ardından ABD’den Libya açıklaması geldi. ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya’nın Libya’ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" dedi.

 AFRICOM: RUSYA LİBYA’YA 14 UÇAK DAHA GÖNDERDİ 

Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı (AFRICOM)Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'ya uçak sevk ederek Hafter'e hava gücü sağladığı iddiasında bulunmuştu. Yapılan açıklamada uçakların üzerinde bulunan ulusal işaretlerin Suriye'de kaldırıldığını ve uçakların ayırt edici işaretler olmadan Libya'ya ulaştırıldığı belirtilmişti. Mayıs ayında Rus Mig-29 ve Su-24 uçakları Rusya'dan ayrılmıştı. 

O zamanlarda ayrılan tüm uçaklarda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetlerinin işaretleri bulunmaktaydı.Suriye'deki Khmeimin Hava Üssüne indikten sonra, MiG 29'lar yeniden boyandı ve üzerinde ulusal işaretler olmadan tekrar ortaya çıktı. Uçaklar Rus pilotları tarafından uçuruldu. Bu esnada Suriye'de konuşlu Rus jetleri bu uçaklara eşlik etti. Uçaklar Doğu Libya'da Tobruk yakınlarına yakıt ikmali için indi. Daha sonra işaretlenmemiş en az 14 Rus uçağı Libya'daki Al Jufra Hava Üssüne teslim edilmişti. 
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