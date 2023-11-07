ABD'den Netanyahu'ya yanıt: Gazze Filistin toprağıdır

İsrail, 1967'de Arap ülkelerine karşı kazandığı Altı Gün Savaşı sonrasında işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilmişti. İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın 2006'da düzenlenen seçimleri kazanarak yönetimi ele geçirmesi sonrasında bölgeye abluka uygulamaya başladı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail ordusu Gazze şehir merkezine girdiğini açıklarken savaş sonrası bölgenin durumuna ilişkin tartışmalar da gündemde.İsrail ordusunun Gazze merkezine girmesinin ardından Başbakan Benyamin Netanyahu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, savaş sonrasında "bölgenin tümünde güvenlik" vaadinde bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü vekili Vedant Patel, günlük basın toplantısında Netanyahu'nun ifadeleriyle ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, "Bizim görüşümüz, Filistinlilerin bu tür kararlarda ön planda olması gerektiğidir. Gazze Filistin toprağıdır ve Filistin toprağı olarak kalacaktır" dedi."Genel olarak, Gazze'nin yeniden işgal edilmesini desteklemiyoruz. İsrail de desteklemiyor" diyen Patel, diğer yandan "6 Ekim tarihindeki statükoya dönüşün söz konusu olamayacağına" vurgu yaptı ve "İsrail ve bölge güvende olmalı. Gazze, artık İsrail ya da başka yerlerdeki halklara karşı terör saldırıları düzenlenecek bir üs olamaz, olmamalı" ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri sözcü vekili, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmelerine ve Gazze dışına çıkarılmalarına yönelik hiçbir girişimi desteklemeyeceklerini de vurguladı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de "belirsiz bir süreliğine" tamamen güvenliği sağlayacağını belirtmişti. Netanyahu, Hamas'a karşı önemli ilerlemeler kaydedildiğini, "Yerin altında ve üstünde binlerce terörist öldürdüklerini" söylemiş, İran destekli Hizbullah'ı da savaşa Lübnan'dan yeni bir cephe açmaya kalkışmaması uyarısı yapmıştı. İsrail Başbakanı, Hamas'ın elindeki rehineler serbest bırakılıncaya kadar çatışmalara ara verilmesinin ve Gazze'ye yakıt sevkiyatının söz konusu olmayacağını da yineledi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise düzenlediği basın toplantısında, savaş bittiğinde Gazze'yi kimin yöneteceği şeklinde bir soruya, "Size Gazze'yi kimin yönetmeyeceğini söyleyebilirim. Yöneten Hamas olmayacak ve İsrail de olmayacak. Bunun dışında her şey mümkün" yanıtını vermişti.