Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'den o ülkeye Wagner yaptırımı /25 Temmuz 2023 08:05

ABD'den o ülkeye Wagner yaptırımı

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya’nın paralı asker ordusu Wagner’in Mali’deki faaliyetlerinin genişletilmesinde rol oynadıkları gerekçesiyle bu ülkedeki hükümet yetkililerine ve askeri yetkililere yaptırım açıkladı.

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Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden (OFAC) yapılan açıklamada yaptırım kararının, Malili yetkililerin Wagner Grubu’nun Mali’deki faaliyetlerine katkıda bulunduklarını gösteren delillere dayandığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların “üç yetkilinin eylemlerine karşı getirildiği ve Mali halkına yönelik olmadığı” vurgulandı.

“Ülke kaynaklarının Wagner tarafından sömürülmesinin önünü açtılar”

ABD Maliye Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson yaptırım uygulanan kişiler için, “Bu yetkililer ülke halkını Wagner Grubu’nun istikrarı bozan faaliyetlerine ve insan hakları ihlallerine karşı savunmasız bırakırken, diğer yandan da ülkelerinin kaynaklarını Wagner Grubu’nun Ukrayna’daki operasyonları tarafından sömürülmesinin önünü açmıştır” ifadelerini kullandı.

ABD Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre yaptırım listesine alınan yetkililer; Mali Savunma Bakanı Sadio Camara, Mali Hava Kuvvetleri Komutanı Alou Boi Diarra ve Mali Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Adama Bagayoko.

Mali Savunma Bakanı Sadio Camara’nın Wagner Grubu’nun Mali’de konuşlanmasını planladığı ve 2021 yılında Wagner Grubu ile Mali geçici hükümeti arasında anlaşmayı sağlamak üzere birkaç kez Rusya’ya gittiği belirtiliyor.

Bagayoko’nun da Wagner Grubu’nun Mali’deki altın madenine erişim izni verilmesini sağlamaya çalıştığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı uyarmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz Mayıs ayında, Rusya’nın paralı asker grubu Wagner’in Ukrayna’da kullanılmak üzere askeri ekipman alma çabalarını gizlemeye çalıştığını ve Rusya’nın Ukrayna işgaline destek amacıyla bu alımları Mali üzerinden sevk etmeye çalıştığı konusunda bilgilendirildiğini açıklamıştı.

Wagner’in yabancı tedarikçilerden askeri sistem alma girişiminde bulunduğu ve bu silahları Mali üzerinden sevk etme çabası içinde olduğuna ilişkin göstergelerin olduğu kaydedilmişti.

Batılı ülkeler 2021 yılından bu yana Wagner’in Mali’deki faaliyetlerine ilişkin kaygılarını gündeme getiriyor.

2021 yılında liderlerin darbeyle yönetimi ele geçirdiği Batı Afrika ülkesi Mali ve Rusya, ülkede bulunan Rus güçlerinin paralı asker olmadığını; Rusya’dan satın alınan ekipman konusunda Mali askerlerine eğitim desteği veren birimler olduğunu savunmuştu.
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