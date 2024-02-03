Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye'ye F-35 şoku: F-16'ların parası da sıkıntıda /03 Şubat 2024 10:11

ABD'den Türkiye'ye F-35 şoku: F-16'ların parası da sıkıntıda

Türkiye'nin F-35 projesine yaptığı 1,4 milyar dolarlık yatırım havada kaldı. ABD, Türkiye'ye 6 yıl önce teslim etmesi gereken F-35'leri hangarda tutuyor ve kira ve bakım-tutum bedeli talep ediyor.

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Türkiye, F-35 projesine yaptığı 1,4 milyar dolarlık yatırımı F-16 tedarikinde mahsuplaşmak istiyor.

ABD ise borcu olmadığını savunuyor ve hangar parası ile bakım-tutum masraflarını Türkiye'den talep ediyor.

ABD, üretimde rol alan Türk şirketlerinin programdan çıkarılması nedeniyle F-35 tedarik zincirinde kesintiler ve maliyet artışı yaşandığını belirterek, Türkiye'den ek ödeme de istiyor.

Türkiye'nin Talepleri:

Ankara, proje için ödenen 1,4 milyar doların iadesini talep ediyor.

Türk firmaların projede verilen taahhütlerle yaptığı yatırımlardan kaynaklanan zararın tazminini veya parça alımının devamını istiyor.

Anlaşmazlık:

İki ülke arasında F-35'lerle ilgili anlaşmazlık devam ediyor.

Tahkim yoluyla çözüm imkanı bulunmuyor.

F-35'lerin Durumu:

ABD, Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35A Lightning II jetini 6 yıldır hangarda tutuyor.

Bu uçakların her ay bakımları yapılarak harekata hazır kalmaları sağlanıyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nin Planları:

Türk Hava Kuvvetleri, 100 adet F-35 almayı planlıyordu.

34 Türk pilotun da ABD'ye giderek F-35 eğitimleri alması planlanıyordu.

Sonuç:

F-35 krizi, Türkiye ve ABD arasında önemli bir gerginlik yaratıyor. İki ülke arasında bir çözüm bulunamadığı takdirde, bu durum Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon planlarını olumsuz etkileyebilir.

Anlaşmazlığın Nedenleri:

2007'de imzalanan anlaşmaya göre, anlaşmazlıklar uluslararası mahkemelere taşınamaz.

ABD, F-35 tedarik zincirinde kesintiler ve maliyet artışı yaşandığını savunuyor.

Türkiye, 1,4 milyar doların iadesini ve Türk firmaların zararının tazminini talep ediyor.
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