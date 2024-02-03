ABD'den Türkiye'ye F-35 şoku: F-16'ların parası da sıkıntıda

Türkiye, F-35 projesine yaptığı 1,4 milyar dolarlık yatırımı F-16 tedarikinde mahsuplaşmak istiyor.







ABD ise borcu olmadığını savunuyor ve hangar parası ile bakım-tutum masraflarını Türkiye'den talep ediyor.





ABD, üretimde rol alan Türk şirketlerinin programdan çıkarılması nedeniyle F-35 tedarik zincirinde kesintiler ve maliyet artışı yaşandığını belirterek, Türkiye'den ek ödeme de istiyor.





Türkiye'nin Talepleri:





Ankara, proje için ödenen 1,4 milyar doların iadesini talep ediyor.





Türk firmaların projede verilen taahhütlerle yaptığı yatırımlardan kaynaklanan zararın tazminini veya parça alımının devamını istiyor.





Anlaşmazlık:





İki ülke arasında F-35'lerle ilgili anlaşmazlık devam ediyor.





Tahkim yoluyla çözüm imkanı bulunmuyor.





F-35'lerin Durumu:





ABD, Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35A Lightning II jetini 6 yıldır hangarda tutuyor.





Bu uçakların her ay bakımları yapılarak harekata hazır kalmaları sağlanıyor.





Türk Hava Kuvvetleri'nin Planları:





Türk Hava Kuvvetleri, 100 adet F-35 almayı planlıyordu.





34 Türk pilotun da ABD'ye giderek F-35 eğitimleri alması planlanıyordu.







Sonuç:





F-35 krizi, Türkiye ve ABD arasında önemli bir gerginlik yaratıyor. İki ülke arasında bir çözüm bulunamadığı takdirde, bu durum Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon planlarını olumsuz etkileyebilir.





Anlaşmazlığın Nedenleri:





2007'de imzalanan anlaşmaya göre, anlaşmazlıklar uluslararası mahkemelere taşınamaz.





ABD, F-35 tedarik zincirinde kesintiler ve maliyet artışı yaşandığını savunuyor.





Türkiye, 1,4 milyar doların iadesini ve Türk firmaların zararının tazminini talep ediyor.