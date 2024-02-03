Destici 3 suça idam cezası istedi; İşte o suçlar!

İzmir'de soğukta aracına aldığı bir yolcu tarafından öldürülen taksi şöförü Oğuz Erge'nin katledilişinin yankıları devam ediyor.







19 yaşındaki Delil Aysal tarafından sırtından 3 el ateş edilerek öldürülen Erge'nin hayatını kaybettiği anlar sosyal medyada infiale sebep olurken, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı.





Destici, Türkiye'de işlenen bazı suçlarının cezasının yetersiz olduğunu belirterek, 3 suç için idam cezası getirilmesi gerektiğini savundu.





İşte Destici'nin idam cezası istediği suçlar:





"Bir, kurşunu sıkarak, bomba patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, sivilimizi öldüren teröristler ve bunların emrini verenler için. İki, küçük yaştaki çocuklarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için. Üçüncüsü de işte böyle, 'keyfi' denilebilecek bir şekilde, sebepsiz yere taksici kardeşimizi öldüren katiller gibi. Bu katiller için de mutlaka idam cezası geri getirilmelidir.”





2018'de konuyla ilgili Anayasa değişikliğini teklifi hazırladıklarını ancak kendilerinden başka hiçbir partinin buna 'evet' demediğini belirten Destici, “Milletimiz bunu bilsin. Mutlaka ama mutlaka bu 3 suç için idam geri getirilmelidir" diye konuştu.









