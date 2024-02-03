Almanya'da tepkilere rağmen esrar yasallaşıyor: Tarih 1 Nisan

Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları, aylardır süren tartışmaların ardından esrarı yasallaştıracak tasarı üzerinde uzlaştı.







Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) yapılan ortak açıklamada, yasa tasarısının son detayları üzerinde uzlaşıldığı belirtilerek, yasanın artık 1 Nisan'da yürürlüğe girebileceği bildirildi.





DW Türkçe'nin haberine göre tasarının 19 Şubat'ta başlayan hafta Federal Meclis'te oylanması planlanıyor. Koalisyon ortaklarının vardığı uzlaşma sonrası tasarının meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece ülkede 40 yıldır yürürlükte olan esrar yasağı kalkmış olacak.





Yasa neleri içeriyor?

Yeni yasayla esrar, Uyuşturucu Maddeler Kanunu'ndaki yasaklı maddeler listesinden çıkarılacak, yetişkinlerin kişisel ihtiyaç için belli miktarlarda ekmesine ve bulundurmasına izin verilecek. Kişiler kendi evinde üç bitki ekebilecek ve 25 gram esrar bulundurabilecek.





1 Temmuz'dan itibaren de toplu ekim için kulüpler açılmasına izin çıkıyor. Kişiler, ticari amaç gütmeyecek bu kulüplere üye olarak günde azami 25 gram olmak şartıyla esrar satın alabilecek. Kulüplerin üye sayısı 500 kişiyi geçmeyecek ve üyelere günde 25 gram, ayda 50 gramdan fazla esrar verilmeyecek. 18-21 yaş grubundakiler için bu miktar ayda 30 gramla sınırlı olacak, bu yaş grubundakilere satılan esrarın uyuşma etkisi yapan tetrahidrokannabinol (THC) oranı düşürülmüş olacak. 18 yaşın altındakiler için ise esrar satın alma ve tüketme yasağı sürecek.





Değerlendirme süreleri sıklaştırıldı



Koalisyon ortağı partilerin meclis grupları Kasım ayı sonunda yasa tasarısı üzerinde anlaşmış, ancak çocuk ve gençlerin uyuşturucudan korunması konusunda eleştiriler gelmesi üzerine bu konuda iyileştirmelere gitmek üzere çalışmalar başlatılmıştı. Kasım'daki uzlaşma üzerinde önemli değişikliklere gidilmedi, ancak yasanın etkinliğinin kontrolü konusunda değişiklik yapıldı.





İlk tasarıda yasanın yürürlüğe girdiği tarihten dört yıl sonra kontrol değerlendirmesi öngörülürken şimdi değerlendirmenin hemen başlayarak aşamalı olarak yapılması kararlaştırıldı. Tasarının son haline göre ilk değerlendirme bir yıl, ikinci değerlendirme ikinci yıl sonunda ve üçüncüsü dördüncü yılın sonunda yapılacak, çocuk ve gençlerin korunmasının yanı sıra organize suç üzerindeki etkileri de değerlendirilecek. Değerlendirme sürecinde Federal Emniyet Teşkilatının (BKA) uzmanlığından da yararlanılacak. BKA daha önce yasa tasarısına eleştirel yaklaşmıştı.





Tasarıya tepkiler sürüyor

Ancak muhalefetteki muhafazakar Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve aşırı sağcı AfD'nin yanı sıra SPD içinde de yasaya karşı çıkanlar bulunduğu biliniyor. SPD'nin suçla mücadele politikaları sözcüsü Sebastian Fiedler, koalisyon hükümetinin çizgisine dahil olmayacağını ve yasaya karşı "hayır" oyu kullanacağını belirterek, "Uyuşturucu tüccarlarını suç alanı dışına çıkaracak ve polisin iş yükünü anlamsızca artıracak bir yasaya onay veremem" dedi.





Hükümet ise esrar kullanımını yasallaştırmanın uyuşturucuya karşı önlemleri güçlendireceği, kullanıcıları ceza kapsamının dışına çıkararak karaborsaya karşı daha etkin mücadeleyi mümkün kılacağı tezini savunuyor.



