ABD'den Türkiye'ye Hamas baskısı artıyor





İstanbul’da temaslarda bulunan Nelson bugün yaptığı açıklamada, Hamas'ın para toplama faaliyetlerinde Türkiye’nin “önemli” bir yer tuttuğunu ve İsrail'le savaşta daha fazla nakit para elde etme arayışında olan örgütün bunu büyük olasılıkla kendi yararına kullandığını kaydetti.





Amerika'nın Sesi VOA Türkçe'nin haberine göre Türk hükümet yetkilileri, finans ve iş çevreleriyle yaptığı görüşmelerin arasında gazetecilerle konuşan Nelson, “Hamas'ın para toplamaya devam etme becerisi ve gelecekteki olası terör saldırıları için Türkiye'de mali destek bulması bizi derinden kaygılandırıyor” dedi.





Çoğu Batılı müttefikinin ve bazı Körfez Arap ülkelerinin aksine Türkiye, Hamas'ı bir terör örgütü olarak kabul etmiyor ve bazı Hamas mensuplarına evsahipliği yapıyor.





Hamas'ı “özgürlük savaşçıları” olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i de Gazze bombardımanları nedeniyle “terör devleti” olarak nitelendirip eleştirmişti.





İsrail'in en yakın müttefiki olan ABD, 7 Ekim'deki İsrail saldırısı sonrasında Hamas'ın para toplama faaliyetlerini engellemek amacıyla bazı Türk kişi ve kurumlarına yaptırım uygulamaya başlamıştı.



