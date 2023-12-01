Rusya-Çin sınırındaki tüneli Ukrayna istihbaratı mı patlattı?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya ile Çin arasındaki tren yolunun geçtiği Servemuysk Tüneli'nde patlama meydana geldi.

TASS’ın haberine göre bir yük trenin tünelden geçtiği esnada yakıt vagonlarında meydana gelen patlamaların ardından yangın çıktı.





Bölgede yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Yük treninin dizel yakıt depolarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre altı vagon alev aldı. Olayda can kaybı olmadı. Bu, Severomuisky tünelinde 24 saat içinde yaşanan ikinci yangın.





Ukrayna Basını: Patlamanın arkasında ukrayna istihbaratı var





Ukrayna basını, tünelde meydana gelen yangının nedenini patlama olarak nitelendirdi ve bir kaynağa dayandırarak yangının arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi'nin olduğunu iddia etti.

Ukrayinska Pravda'dan alınan bilgiye göre tren hareket halindeyken tünelde dört patlayıcı infilak etti. Fakat Resmi olarak Ukrayna istihbarat servisi SBU bombalamanın sorumluluğunu üstlenmedi.





Amerikan CNN televizyonu, bu sabotajın Ukrayna İstihbarat Örgütü SBU tarafından yapıldığını duyurdu.





Baykal-Amur Ana Hattı'nın Severomuysky tünelindeki tren trafiğinin 30 Kasım’da durduğu açıklandı. Ukrayna istihbaratından bir kaynak CNN’e tüneldeki yangını "SBU operasyonu" olarak nitelendirdi.





Ona göre, SBU görevlileri tren hareket halindeyken dört patlayıcıyı patlattı. Sabotaj için tünelin seçilmesinin nedenini açıklayan kaynak, bu güzergahı "Rusya ile Çin arasındaki tek büyük demiryolu bağlantısı" olarak nitelendirdi ve bu yüzden burayı hedef aldıklarını söyledi.

CNN’in haberine rağmen resmi olarak Ukrayna istihbaratı söz konusu olayla ilgili resmi bir yorum ve açıklama yapmadı.





Severomuysky tüneli





Severomuysky tüneli Rusya'nın en uzun tünelidir. Uzunluğu 15343 metredir. Tünelin inşaatına ilişkin ilk çalışmalar 1977'de başladı ve yalnızca 26 yıl sonra - 5 Aralık 2003'te açıldı.





Ukrayna’da özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana, Rusya'da düzenli olarak röle kabinlerinin kundaklanması ve demiryollarında sabotajlar meydana geldi.





Nisan 2023 itibarıyla Rusya'nın 21'den fazla bölgesinde demiryollarına yönelik sabotaj vakalarında en az 66 kişinin gözaltına alındı.





Mayıs 2023'te Bryansk yakınlarındaki bir bölgede meydana gelen patlamanın ardından 20 yük vagonu ve bir lokomotif raydan çıktı.





11 Kasım 2023'te Ryazan bölgesinde 19 yük treni vagonu da raydan çıktı. Moskova, Demiryollarına bu sabotajları "dışarıdan müdahale" olarak açıklıyor.