Sık sık başı ağrıyanlar dikkat! Çözüm bulunmuş olabilir

Güzel giden bir güne gölge düşürebilecek rahatsızlıklar arasında baş ağrısı en ön sıralarda yer alır.







Çok az şey günümüzü bir baş ağrısı kadar tatsız hale getirebilir; sinirleri yıpratır, yaşam kalitemizi düşürür, işimizden alı koyar ve hatta yataklara bile düşürebilir.





Bazı tür baş ağrıları ise migren gibi daha ciddi rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Peki, bunlara tam olarak ne sebep olur?





Almanya'dan bir grup araştırmacı, bu sorunun cevabını bulmuş olabileceklerine inanıyor...





ÇALIŞMANIN KİLİDİ: TRAPEZIUS KASLARI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre baş ağrısına neden olabilecek pek çok şey vardır. Bu bir sinüs sorunu ya da başınıza aldığınız bir darbe olabilir. Yoğun alkol tüketimi sonrası şiddetli baş ağrısı da ihtimaller dahilinde. Ancak söz konusu olan migren ise, bilim insanları başka bir sebep üzerinde duruyor.





Almanya'da yapılan bir çalışmada 50 hasta üzerinde MRI taramaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda özellikle trapezius kaslarına odaklanıldı.





Bu kaslar, boynun arka kısmı ve omuzlarda, baş ile kürek kemikleri arasında uzanan bir çift büyük kastır.







Dr. Nico Sollmann da çalışmaya katılanlar arasındaydı ve sonuçların yanı sıra, baş ağrılarıyla mücadele yolunda bazı öneriler de paylaştı.





BOYUNDA İLTİHAPLANMA

UniLAD'te yer alan habere göre, Dr. Sollmann yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bulgularımız primer baş ağrılarının patofizyolojisinde boyun kaslarının rolünü desteklemektedir. Çalışmamız, boyundaki iltihaplanmanın, migren türü baş ağrılarına katkıda bulunabileceği sonucuna varmıştır."





Uzman doktor şöyle devam etti:





"Boyundaki iltihaplanma çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunlar arasında uyku eksikliği, yaralanma, darbe, stres ve kötü duruş sayılabilir."





"Örneğin, tüm gün iş yerinde dizüstü bilgisayar başında kambur duruyorsanız veya yastıklarınız kalitesizse, bunların her ikisi de boynunuzda gerginliğe yol açabilir."





"Boynun, doğrudan kafaya bağlı olduğu göz önüne alındığında, baş ağrısı üzerinde doğrudan bir etkisi olabilir..."





TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Çalışma kapsamında ayrıca, bu özel rahatsızlığın neden olduğu baş ağrıları için bazı tedavi yöntemleri de öneriliyor.





Dr. Sollmann'a göre, "Boyun kaslarını hedef alan tedaviler, baş ağrısının yanı sıra boyun ağrısının da aynı anda hafiflemesini sağlayabilir."





Bu ilaç tedavisi anlamına gelebilir, ancak masaj veya akupunktur gibi başka seçenekler de var.







Önleyici tedbirler ise sizi zorlamayacak bir çalışma düzenine sahip olmak ve iyi yastıklar kullanmak olabilir.