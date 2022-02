ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık devlet borcu teklifi

Johnson-Biden: Diplomasi için hâlâ fırsat var









Pentagon: Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri seçeneklerini artırıyor

İngiltere, Litvanya'ya asker gönderiyor





ABD Polonya'ya 8 savaş uçağı gönderdi





Zelenski: NATO üyeliğini istemeye devam edeceğiz





Scholz: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü müzakere konusu olamaz





Johnson: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı oldukça net





Lavrov: Batı ile güvenlik anlaşması şansı var





Ukrayna'yı terk etme uyarılarının sayısı arttı





'En büyük düşman panik'





Rusya'dan tatbikat





Blinken, Rusya'nın askeri hareketliliğinin yarattığı baskı karşısında Ukrayna ekonomisine destek olmak için bu kararın alındığını açıkladı:"Bu teklif, halkı Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı politikasıyla karşı karşıya olan Ukrayna'nın ekonomik istikrar, büyüme ve refahını artıracak. IMF, G7 ve diğer uluslararası mali yapılanmalar ve diğer varlıklı bağışçılar da bu çabaya destek verebilir."Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı savaş ile korkuttuğunu, ama ülkesinin her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Rusya'nın Ukrayna sınırına her geçen gün daha fazla askeri güç ve kabiliyet eklediğini kaydetti.Zelenski, ABD'den Rusya'nın Çarşamba günü işgal edebileceği yönündeki haberleri duyduğunu, ancak 16 Şubat'ı "birlik günü" haline getireceklerini söyledi.Zelenski yaptığı açıklamada, "Bizi yine büyük bir savaşla korkutuyor, askeri işgalin tarihini veriyorlar. Bu ilk değil. Ama devletimiz bugün her zamankinden daha güçlü" dedi.Zelenski, "Barış istiyoruz ve tüm sorunları müzakereler yoluyla çözmek istiyoruz" ifadesini kullandı.Zelenski, Donbas ve Kırım'ın diplomatik yollarla yeniden Ukrayna kontrolüne geri döneceği öngörüsünde bulundu.Ukrayna ordusunu öven Zelenski, "Sekiz yıl öncesine göre çok daha güçlü" dedi.Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağının 130 bine ulaştığı belirtiliyor. Rusya, Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddiaları yalanlıyor.İngiltere, ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan derhal çıkmaya çağırdı.ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmesinin ardından Kanada ve Avustralya da büyükelçiliğini boşaltmaya başladı.Ardından ABD, vatandaşlarının Belarus'tan da ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Belarus-Ukrayna sınırına da ortak tatbikat gerekçesiyle asker yığmasının bu ülkede de riski artırdığı belirtildi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, "diplomasi için ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden geri adım atması için hala çok önemli bir fırsat" olduğu konusunda mutabakata vardılar.İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, liderler ayrıca işgalin "hem Rusya hem de dünya için geniş kapsamlı hasara yol açacak uzun süreli bir kriz" ile sonuçlanacağını kaydetti.Johnson ve Biden, Avrupa ülkelerinin Rus enerjisine olan bağımlılıklarını azaltması gerektiğini de yinelediler.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Vladimir Putin'in, Ukrayna sınırına her geçen gün daha fazla askeri güç ve kabiliyet eklediğini söyledi.MSNBC'ye konuşan Kirby, "Bu, güçlenmeye devam eden ve daha da hazır hale gelen bir ordu" dedi. "Tatbikat yapıyorlar, bu yüzden askeri güç kullanmak isterse elinde birçok kabiliyet ve seçeneğe sahip olduğuna inanıyoruz."Kirby, "Askeri güç kullanmak isterse... bu herhangi bir gün olabilir" dedi ve ABD'nin Rusya'dan gelebilecek olası siber saldırıları da dışlamadığını kaydetti.Batı istihbaratının değerlendirmesine göre, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı asker sayısı 130 bine ulaştı ve askeri yığınak devam ediyor.BBC savunma muhabiri Jonathan Beale'in bildirdiğine göre, yetkililer, Rusya'nın toplam kara muharebe gücünün %60'ının şu anda Ukrayna sınırında toplandığını tahmin ediyor. Bunlar özel kuvvetler ve uzun menzilli hassas İskender füze sistemlerini de içeriyor.Belarus'ta tatbikat yapan güçlerin Ukrayna sınırına yaklaştığı gözlemlendi.Rusya ayrıca (Ukrayna menzili içinde) muharebe hava gücünü "iki katına çıkardı" ve Karadeniz ve Akdeniz'deki deniz varlığını artırdı.Batılı yetkililer Putin'in henüz Ukrayna'yı işgal etme kararı almadığını, ancak büyük ölçekli askeri operasyonları "bir anda" başlatabileceğini söylüyorlar.Batılı yetkililer, Rusya'nın teorik olarak çok eksenli bir işgal başlatabileceğine inanıyor. Bu, Ukrayna'yı moral olarak çökertmek amacıyla kuzeyden başkent Kiev'e "ani bir saldırı" içerebilir.Ayrıca Ukrayna güçlerini kuşatmak amacıyla doğudan operasyonlar düzenleyebilirler. Ukrayna'nın en iyi eğitimli ve iyi donanımlı kuvvetlerinin çoğu ülkenin doğusunda, Donbas bölgesi yakınında konuşlandı.Batılı yetkililer, diplomatik bir çözüme ulaşmak için hâlâ "tüm şartları zorladıklarını" söylüyorlar.İngiltere Savunma Bakanlığı, Litvanya'ya "az sayıda" asker göndereceğini açıkladı.Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapması ve Litvanya'nın Belarus sınırından olası göçmen krizi konusunda ortak kaygılar olduğu belirtildi.Bugün ayrıca NATO hava gözetiminde görev almak üzere ABD'nin sekiz F-15 savaş uçağı daha Polonya'daki Lask üssüne gönderildi.ABD'li yetkililer önümüzdeki günlerde Polonya'ya ek 3.000 Amerikan askerinin gönderileceğini söylemişti.1.700 ABD askerinden oluşan ilk grubun yaklaşık üçte ikisi Polonya'ya ulaştı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın karşı çıkmasına ve bazı Batılı liderlerin şüpheciliğine rağmen ülkesinin NATO üyeliğini istemeye devam edeceğini söyledi.Ukrayna krizine ilişkin diplomatik hamleler kapsamında Kiev'e giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugünkü ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenski, "Ukrayna'nın güvenliği tüm Avrupa'nın güvenliğidir" dedi.Zelenski, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ise "Birçok gazeteci ve birçok lider Ukrayna'ya risk almamanın, ittifaka gelecekte üye olma konusunu sürekli gündeme getirmemenin mümkün olduğunu, zira bu risklerin Rusya Federasyonu'nun tepkisiyle ilişkili olduğunu ima ediyor" ifadesini kullandı.Zelenski, "Seçtiğimiz yolda ilerlememiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.Ukrayna'nın İngiltere büyükelçisi BBC'ye verdiği bir demeçte, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği konusunda "esnek" olabileceğini söylemiş, bu ifadesini daha sonra geri çekmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ukrayna ile gerilimi azaltmak için Rusya'nın ciddi çaba sarf etmesini beklediğini söyledi.Almanya ve Batılı müttefiklerinin Avrupa güvenliği konusunda Rusya ile ciddi diyaloga hazır olduğunu ancak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün müzakere konusu olamayacağını ekledi.Rusya ordusunun Ukrayna sınırlarına yığılması için "makul bir gerekçe" bulunmadığını belirten Scholz, Moskova'yı "mevcut diyalog tekliflerini değerlendirmeye" çağırdı.Scholz, Almanya ve diğer Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda "çok geniş kapsamlı ve etkili yaptırımlar" uygulamaya hazır olduklarını belirtti.Basın toplantısında Almanya ve Ukrayna'nın Kuzey Akım 2 boru hattı konusunda farklı görüşleri olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı, bu projeyi "jeopolitik bir silah" olarak tanımladı ve enerji garantisi geliştirmek için müzakere yapma çağrısında bulundu.Rusya'dan doğrudan Almanya'ya doğal gaz akışı sağlamayı hedefleyen Kuzey Akım 2, kendi topraklarından geçen boru hatlarından kazanç sağlayan Ukrayna için bir gelir kaybına yol açacak.İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına dair "kanıt oldukça net" diye konuştu.Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının yanı sıra "diğer birçok işaret ciddi hazırlıkların olduğunu gösteriyor" dedi.Durumun "çok zor ve tehlikeli" olduğunu ifade eden Johnson, "Putin'in geri adım atması için hala vakit var" sözlerini ekledi.İngiltere'nin müttefikleri bir araya getirmede öncü rol oynadığını belirten İngiltere Başbakanı, Batı'nın birlik halinde olmasının önemli olduğunu vurguladı.Johnson, Ukrayna krizini görüşmek üzere Salı günü acil güvenlik komitesini (Cobra) toplayacak.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e devlet televizyonunda yaptığı bir konuşma sırasında Batı ile bir güvenlik anlaşmasına varma şansının her zaman olduğunu söyledi.Koreografisi yapılmış görünen tartışma sırasında Putin, Lavrov'a, "Ortaklarımızla önemli konularda bir anlaşmaya varma şansımız var mı, yoksa bizi sonu gelmeyen bir müzakere sürecine sürükleme girişimi mi var?" diye sordu.Lavrov, "Olasılıklar tükenmekten çok uzak; sonsuza dek süremez, ama devam edip olanakları artırmanızı öneririm" yanıtını verdi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rusya'nın komşu Belarus'taki askeri tatbikatlarının sona ermek üzere olduğunu söyledi.Moskova geçen ay tatbikatlar bittikten sonra askerlerinin ülkeyi terk edeceğini açıklamış, Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin de geçen hafta BBC'ye verdiği bir röportajda bu sözü yinelemişti.İngiltere, ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan derhal çıkmaya çağırdı.ABD'nin Cumartesi günü Kiev'deki büyükelçilik personelinin çoğunu tahliye etmesinin ardından Kanada ve Avustralya da büyükelçiliğini boşaltmaya başladı.Her üç ülke de operasyonlarını Polonya sınırına yakın Lviv şehrine kaydırdı. İngiltere Büyükelçisi ise Ukrayna başkentinde çekirdek bir ekiple kalacağını söyledi.Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) de Donetsk bölgesinde gelişmeleri gözlemleyen çalışanlarının, artan gerilim sebebiyle bölgeden ayrılacağını açıkladı. Reuters, bölgedeki AGİT binasından valizleriyle çıkan birçok kişinin zırhlı araçlarla ayrıldığını duyurdu.AGİT'in Ukrayna misyonu, 2014'teki krizin ardından ülkenin doğusuna kaydırılmıştı.Rusya, Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla asker bulunduruyor. Ancak Moskova, işgal planları olduğuna dair iddiaları yalanlıyor.Kremlin'in üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov, "Histeri zirveye ulaştı" diyerek ABD'nin saldırı uyarılarını reddetti.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, askeri harekat riskinin "yeterince yüksek ve tehdidin yeterince yakın" olduğunu ve tahliyenin "yapılması gereken ihtiyatlı şey" olduğunu söyledi.Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Şu anda halkın en büyük düşmanı panik" diyerek sakin olma çağrısında bulunmuştu.Zelenski, Batılı güçlerin yaklaşmakta olan bir istilaya dair kesin bir kanıtı varsa, henüz bunu görmediğini söyledi.BBC muhabiri Zhanna Bezpiatchuk, Kiev'de veya Ukrayna'nın diğer büyük şehirlerinde panik belirtisi olmadığını söyledi. Ancak Ukraynalıların Rusya'dan gelen tehdidi giderek daha ciddiye almaya başladıklarını ve kendi acil durum önlemlerini aldıklarını da sözlerine ekledi.Başkent belediye başkanlığı, önlem olarak Kiev'in üç milyon sakini için acil tahliye planı hazırladı.Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırına asker göndermeye devam ederken, gerginlik de giderek tırmanıyor.Rusya, Karadeniz'de son yıllarda en büyük deniz tatbikatlarını gerçekleştiriyor. Ukrayna ise Rusya'yı denize erişimini engellemekle suçluyor.Kriz, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kırım yarımadasını 2014'te ilhak etmesinin ardından başladı. Ukrayna ordusu o tarihten bu yana, Rusya sınırlarına yakın doğu bölgelerinde Rus yanlısı isyancılarla bir savaşa kilitlendi.Kremlin, Rusya ile derin sosyal ve kültürel bağları olan eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Ukrayna'nın bir gün Batılı savunma ittifakı NATO'ya katılabileceğini kabul edemeyeceğini söylüyor ve bu ihtimalin dışlanmasını talep ediyor.ABD, egemen bir ulus olarak Ukrayna'nın kendi güvenlik ittifaklarına karar vermekte özgür olması gerektiğini söyleyerek bunu reddetti.