Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den yeni açıklama /25 Ekim 2021 23:18

ABD'den yeni açıklama

Ankara ile, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ülkelerden biri olduğu için karşı karşıya gelen ve gerilimin yumuşamasında önemli bir rol oynayan ABD'den ikinci bir açıklama daha geldi ve, "Türkiye'de insan haklarını desteklemeye devam edeceğiz" vurgusu yapıldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Büyükelçilikler tarafından yapılan açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür" sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, "İnsan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğüne olan taahhüdümüze güçlü bir şekilde bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Price, Erdoğan'ın büyükelçileri sınır dışı etme kararından vazgeçişini not ettiklerini kaydetti.Türkiye'de insan haklarını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Price'ın insan hakları vurgusu dikkat çekti. 

Sözcü, pazartesi günü büyükelçiliklerden yapılan açıklamanın sadece Viyana Sözleşmesinin 41 Maddesiyle ilgili duruma açıklık getirmek için yapıldığını söyledi. Ned Price ayrıca, NATO müttefiki Türkiye ile tüm anlaşmazlıkların çözümü için işbirliği içinde olmak istediklerini belirtti.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçiliklerinin yer aldığı on ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala'nın tahliyesi için bildiri yayınlanmıştı. Bildiri sonrası Erdoğan "Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz" demişti.
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