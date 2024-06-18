AB'de koltuk kavgası kızıştı

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki önemli mevkilere atanacak üç aday üzerinde bir ön anlaşmaya varması için düzenlenen toplantı bir anlaşmaya varılamadan sona erdi.



Euronews'in haberine göre, AB liderleri gelecek 5 yıl boyunca Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi görevlerini üstlenecek isimleri belirlemek üzere dün bir araya geldi. Liderlerin merakla beklenen toplantısı AB'nin üst düzey görevlerine yapılacak atamalar konusunda anlaşma sağlanamadan bitti.



Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bu yana liderleri ilk kez bir araya getiren toplantıda, 27 ülkenin üst düzey görevlerin paylaştırılması gibi hassas bir konuda ilerleme kaydedebileceklerine dair umutlar yüksekti. Ancak Konsey'in mevcut başkanı Charles Michel gece yarısı gazetecilere yaptığı açıklamada "anlaşma olmadığını" bildirdi.



Liderlerin Haziran sonuna kadar anlaşmaları gerektiğini bildiklerini belirten Michel, "Bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için çok sıkı çalışmaları gerekiyor" dedi.



ÖNE ÇIKAN ADAYLAR



Diplomatlar daha önce, 27-28 Haziran'daki resmi AB zirvesine kadar siyasi bir anlaşmaya varılabileceği umudunu dile getirmişti. Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu'nda ikinci kez görev almasına yönelik destek artarken, eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa Avrupa Konseyi başkanlığı için, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise en üst düzey diplomatik görev olan Yüksek Temsilcilik için favori adaylar arasında.



Gecenin erken saatlerinde merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP), önümüzdeki iki 2,5 yıllık Avrupa Konseyi dönemini bir Sosyalist ile kendi aralarından biri arasında paylaştırmak için teklifte bulundu.



EPP'nin liste başı adayı von der Leyen'in AB yürütme organının başında ikinci bir dönem daha kalmayı garantilemesi ve yine EPP'den Roberta Metsola'nın Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlığına devam etmesi yüksek ihtimaller gibi görünüyor.