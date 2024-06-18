Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan 'Biden' açıklaması: Dans etmemenin bir sağlık sorunu olduğunu bilmiyorduk /18 Haziran 2024 13:13

Beyaz Saray'dan 'Biden' açıklaması: Dans etmemenin bir sağlık sorunu olduğunu bilmiyorduk

ABD Başkanı Biden’ın sosyal medyada paylaşılan ‘kafa karışıklığı’ videolarıyla ilgili konuşan Jean-Pierre, "Başkan orada durup müzik dinliyordu ve dans etmedi" dedi.

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘kafası karışmış’ olarak görünen ve sosyal medyada tartışmalara neden videoları hakkında, "Bunlar kötü niyetle yapılıyor" dedi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'CUMHURİYETÇİLERİN NE KADAR ÇARESİZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

DHA'nın aktardığına göre Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın sosyal medyada tartışmalara neden olan ‘kafa karışıklığı’ videolarıyla ilgili olarak, “Bu manipüle edilmiş videolar kötü niyetle yapılıyor ve gerçeği yansıtmıyor” dedi. Videoları ‘ucuz sahte’ olarak nitelendiren Pierre, şu ifadeleri kullandı:

"Bu size Cumhuriyetçilerin burada ne kadar çaresiz olduğuna dair bilmemiz gereken her şeyi anlatıyor. Başkanın görevdeki performansı hakkında konuşmak yerine, yasama organlarında kazandığı zaferler, ülke genelinde Amerikan halkı için neler yapabileceği hakkında konuşmak yerine, bu deepfake'leri, manipüle edilmiş videoları görüyoruz."

'ORADA DURUP MÜZİK DİNLİYORDU'

Pierre, ABD Başkanı Biden’ın Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında müzik eşliğinde dans eden insanların yanında hareketsiz durduğu videoyla ilgili olarak ise, “Başkan orada durup müzik dinliyordu ve dans etmedi. Kusura bakmayın, dans etmemenin bir sağlık sorunu olduğunu bilmiyordum. Etrafındaki insanlara bakarsanız, dans etmeyen insanlar da vardı” açıklamasını yaptı.
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