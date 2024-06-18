Bütün gerilimlere rağmen Avrupa, Rus gazı almaya devam ediyor

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Financial Times'ın İngiliz baskısı ICIS verilerine dayandırdığı haberinde Mayıs ayında Rusya, neredeyse 2 yıldır ilk kez Avrupa'ya gaz ihracatında ABD'yi geride bıraktı. Rusya Federasyonu, Avrupa ülkelerine yapılan tüm gaz arzının yaklaşık %15'ini sağlarken, Amerika Birleşik Devletleri %14'ünü oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Eylül 2022'de Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi haline gelmiş, 2023'ten itibaren Avrupa'nın gaz ithalatının yaklaşık %20'sini sağlamıştı. Ancak danışmanlık şirketi ICIS'in ortaya çıkardığına göre, Mayıs 2024'te Rusya, neredeyse 2 yıl aradan sonra ilk kez ABD'yi geçerek Avrupa'ya gaz tedarikinde yine lider yerini aldı.FT, AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre, Rusya'dan deniz ve boru hatları yoluyla toplam gaz arzının yaklaşık %15'ini aldığını, ABD'nin payının %14 ile Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviye gerilediğini yazdı.Ancak ICIS gaz piyasası analitik departmanı başkanı Rusya Federasyonu'nun liderliğini sürdürmesi pek mümkün olmadığını da ekledi.Financial Times'a göre Mayıs ayındaki durum, Teksas'taki büyük bir sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat tesisindeki kesintilerden ve boru hattının bakım amacıyla Haziran ayında kapatılması planları dikkate alındığında Rusya'dan Türkiye'ye artan gaz arzından etkilenmiş olabileceği yorumları yapılıyor.Yine FT’nin iddiasına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Nisan ayında Avrupa Biliği ülkelerine yaptığı ziyarette Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'e ABD'nin Çin'i Tayvan'a saldırması için kışkırtma girişimlerinde bulunduğundan şikayet ettiğini iddia ediyor.Financial Times'ın ismini açıklamadığı konuya hakim kaynaklardan alıntı yaparak yayınladığı haberinde, Şi Jinping’in Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'e ABD'nin Çin'i Tayvan'a saldırması için kışkırtma girişimlerinde bulunduğu ancak kendilerinin daha sonra Washington'dan gelen bu provokasyona boyun eğmediğini vurguladı.