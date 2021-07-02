AB'de plastiksiz dönem başlıyor

Saatte 320 bin plastik bardak

Alman Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede saatte yaklaşık 320 bin tek kullanımlık bardak çöpe atılıyor. Tek kullanımlık ürünlerin ambalajları ve tek kullanımlık tabak, çatal, bıçaklar 2017 yılında 346 bin tondan fazla çöp oluşturdu. AB düzenlemesinde yasaklanan ürünlerin park, sokak ve kamuya açık alanlardaki çöplerin yüzde 20'sini oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Tek kullanımlık ürünlerin artması belediyelerin çöp hizmetleri üzerindeki yükü de artırıyor. Çöplerin toplanmasının belediyelere yılda 700 milyon euroya mal olduğu belirtiliyor.

Stoklar kullanılabilecek

Yasağın etkilerinin hemen görülmesi beklenmiyor. Dükkan, büfe ve restoran gibi işletmeler, ellerindeki plastik ürün stoklarını tüketinceye kadar kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu ürünlerin ithal edilmesi ve piyasaya sürülerek dolaşıma sokulması yasak.





Yasak yürürlüğe girmeden önce pek çok işletme, bambu çatal ya da kağıt pipet gibi alternatif ürünlere yönelmişti.





Ancak tüketici koruma dernekleri, alternatiflerin her zaman sağlıklı olmadığı uyarısında bulunuyor. Avrupa Tüketiciler Derneği, alternatif çatal, bıçak, kap gibi ürünlerin kimyasallar içerebildiği ve doğada tamamen çözünebilir olmadığı eleştirisinde bulunmuştu.





Alüminyum ve kağıt uyarısı

Alman Tüketiciler Merkezi de plastiğin yerine otomatik olarak kağıt kullanılmasının ormanların yok edilmesi gibi sonuçlara yol açabileceği, bunun da iklim değişikliğiyle mücadeleyi baltalayacağı uyarısı yaptı. Kuruluş, alüminyum kapları da üretim sürecindeki yüksek enerji tüketimi nedeniyle tavsiye etmediğini bildirdi.



