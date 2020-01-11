AB'den düşen Ukrayna uçağı için çağrı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İranlı yetkililerin Ukrayna Havayolları uçağının düşürülmesine ilişkin açıklamalarının not edildiği, bu korkunç trajediden üzüntü duyulduğu kaydedildi.







Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de taahhüt ettiği gibi AB'nin İran'ın gerekli tüm iş birliğini göstermesi, uluslararası standartlara uygun kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini beklediği ifade edildi.





Benzer bir kazanın olmaması için tüm önlemlerin alınmasına dönük çağrı yapılan açıklamada, kazanın nasıl gerçekleştiğinin de aydınlatılması gerektiği belirtildi.