Bloomberg’ün aktardığına göre, Avrupa Birliği'nin (AB) en üst piyasa düzenleyicisi, yatırımcılara, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki hızlı artışlardan kaynaklı olarak büyük risklere maruz kaldıkları uyarısında bulundu.







Paris merkezli Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu, yılda iki kez yayımlanan risk raporunda kripto varlıkların yüksek riskli ve spekülatif olduğuna dikkat çekerken, bu enstrümanları alan ve elinde bulunduran tüketicilere tüm paralarını kaybetmek dahil yüksek riskler karşısında tetikte olma uyarısına yer verdi.





Bitcoin geçen yıl pandemi nedeniyle bireysel yatırımcıların çevrimiçi işlemlere akın etmesiyle yaklaşık yüzde 900 oranında arttı. Kripto para, bugün de 55 bin dolar civarında işlem görüyor.





Bitcoin, dört gün önce 60 bin doları aşıp 61 bin dolar seviyelerini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Avrupalı otoriteler düzenlemeye tabi olmayan kripto varlıklar için yeni yasa çıkarmayı değerlendiriyor.





Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlıklar ve para birimleri için düzenleme hazırlığında olduğunu açıklamıştı.





Son dönemde kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara artan ilgisi, değerde hızlı artışı da beraberinde getirdi.