Samanyolu Haber /Dünya / AB'den kripto para için "her şeyinizle batarsınız" uyarısı /18 Mart 2021 12:30

AB'den kripto para için "her şeyinizle batarsınız" uyarısı

Son günlerde çok hızlı yükselen ve aynı hızda düşüş sergileyen Bitcoin ve diğer kripto varlıklarla ilgili AB, yatırım yapanları "tüm paranızı kaybedebilirsiniz" uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Bloomberg’ün aktardığına göre, Avrupa Birliği'nin (AB) en üst piyasa düzenleyicisi, yatırımcılara, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki hızlı artışlardan kaynaklı olarak büyük risklere maruz kaldıkları uyarısında bulundu.

Paris merkezli Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu, yılda iki kez yayımlanan risk raporunda kripto varlıkların yüksek riskli ve spekülatif olduğuna dikkat çekerken, bu enstrümanları alan ve elinde bulunduran tüketicilere tüm paralarını kaybetmek dahil yüksek riskler karşısında tetikte olma uyarısına yer verdi.

Bitcoin geçen yıl pandemi nedeniyle bireysel yatırımcıların çevrimiçi işlemlere akın etmesiyle yaklaşık yüzde 900 oranında arttı. Kripto para, bugün de 55 bin dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin, dört gün önce 60 bin doları aşıp 61 bin dolar seviyelerini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Avrupalı otoriteler düzenlemeye tabi olmayan kripto varlıklar için yeni yasa çıkarmayı değerlendiriyor.

Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlıklar ve para birimleri için düzenleme hazırlığında olduğunu açıklamıştı.

Son dönemde kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara artan ilgisi, değerde hızlı artışı da beraberinde getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den kripto para için "her şeyinizle batarsınız" uyarısı Sonraki Haber >>

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:45